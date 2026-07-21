Resultados de la Lotería de la Cruz Roja y del Huila del 21 de julio de 2026: números ganadores

La Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila realizan este martes 21 de julio de 2026 una nueva jornada de sorteos, en la que se conocen las combinaciones favorecidas con los premios mayores y las demás categorías contempladas en sus respectivos planes de premios.

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Una vez concluyen los sorteos, las entidades organizadoras publican la información a través de sus canales autorizados para que quienes adquirieron un billete o una fracción puedan verificar si el número y la serie registrados coinciden con las combinaciones anunciadas.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja y del Huila del 21 de julio de 2026

Tras finalizar las extracciones oficiales de este martes, estos son los resultados correspondientes a la jornada:



Lotería de la Cruz Roja

Premio mayor: [POR DEFINIR]

Serie: [POR DEFINIR]



Lotería del Huila

Número ganador: [POR DEFINIR]

Serie: [POR DEFINIR]

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¿Cómo funcionan estos sorteos?

Tanto la Lotería de la Cruz Roja como la Lotería del Huila operan mediante la venta de billetes completos o fracciones autorizadas. Cada billete cuenta con un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos que participan en la extracción semanal.

Para obtener el premio mayor es necesario acertar exactamente ambas combinaciones en el mismo orden en que son anunciadas durante el sorteo. Adicionalmente, los planes de premios contemplan diferentes categorías, como premios secos y aproximaciones, que permiten acceder a otras posibilidades de reconocimiento económico.

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Los billetes pueden adquirirse por medio de distribuidores y puntos de venta autorizados en distintas regiones del país.



Recomendaciones para reclamar un premio

Si el número y la serie del billete coinciden con los resultados oficiales, el primer paso consiste en conservar el documento original en buen estado, ya que constituye el único soporte válido para iniciar el proceso de reclamación.

Generalmente, para efectuar el cobro será necesario presentar el billete original y un documento de identidad vigente. En premios de mayor cuantía, las entidades podrán solicitar documentación adicional, de acuerdo con los procedimientos establecidos para cada caso.

Los premios obtenidos en estas loterías están sujetos a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales previstos en la legislación colombiana.

Las autoridades también recuerdan que existe un plazo legal de un año para reclamar los premios contados a partir de la fecha del sorteo.

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Asimismo, recomiendan consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales, revisar cuidadosamente la información antes de iniciar cualquier trámite y evitar compartir fotografías completas de los billetes en redes sociales o aplicaciones de mensajería, como medida preventiva frente a posibles fraudes.