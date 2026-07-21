Resultados Super Astro Luna, último sorteo de hoy, martes 21 de julio de 2026: números ganadores

Este martes 21 de julio de 2026 se realiza una nueva edición de Super Astro Luna, uno de los juegos de suerte y azar más populares de Colombia. Miles de apostadores están atentos a conocer la combinación ganadora de cuatro cifras y el signo zodiacal que definirá a los ganadores de esta jornada.

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Como ocurre diariamente, el operador publicará los resultados oficiales una vez finalice el proceso de extracción y validación, por lo que se recomienda consultar la información únicamente a través de los canales autorizados.



Resultados Super Astro Luna, último sorteo de hoy martes 21 de julio de 2026

Número ganador:

Signo zodiacal:

¿Cómo funciona Super Astro Luna?

Super Astro Luna combina un número de cuatro cifras (0000 al 9999) con uno de los 12 signos del zodiaco. Para participar, el jugador debe elegir ambas opciones y registrar su apuesta en un punto autorizado o mediante las plataformas habilitadas por el operador.

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El plan de premios contempla diferentes modalidades de acierto, por lo que es posible obtener ganancias acertando las cuatro cifras y el signo, o mediante otras combinaciones establecidas en el reglamento del juego.

¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?

El valor de la apuesta es flexible. Generalmente, los jugadores pueden participar desde $500, mientras que el monto máximo permitido por apuesta depende de las condiciones establecidas por el operador.

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El premio será proporcional al valor apostado y a la modalidad de juego seleccionada.

¿Cuándo juega Super Astro Luna?

Super Astro Luna realiza sus sorteos de lunes a sábado en horario nocturno, generalmente hacia las 10:50 p. m., mientras que los domingos y días festivos el sorteo se lleva a cabo alrededor de las 8:30 p. m. Tras la validación oficial, los resultados se publican en los canales autorizados para que los apostadores puedan verificar sus jugadas.

¿Cómo reclamar un premio?

Si su apuesta resulta ganadora, conserve el tiquete original en perfecto estado, ya que es el único documento válido para reclamar el premio. Para efectuar el cobro deberá presentar:

El comprobante original sin tachaduras ni alteraciones.

Documento de identidad vigente.

Los requisitos adicionales establecidos por el operador cuando se trate de premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados, mientras que los de mayor monto deben reclamarse directamente ante el operador.

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Además, los premios están sujetos a las retenciones tributarias previstas por la legislación colombiana y existe un plazo de un año para reclamarlos.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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