Resultados de la Lotería de la Cruz Roja hoy, martes 14 de abril de 2026: números ganadores

En la noche de hoy se lleva a cabo una nueva edición del sorteo ordinario de la Lotería de la Cruz Roja, una jornada que concentra la expectativa de miles de apostadores en todo el territorio nacional. El sorteo se desarrolla bajo estrictos protocolos de seguridad, con la presencia de autoridades encargadas de garantizar la transparencia en cada una de las extracciones.



La transmisión se realiza a través de canales oficiales y plataformas digitales, lo que permite a los participantes conocer en tiempo real los resultados y verificar si su billete resulta ganador. Este proceso asegura que cada fase del sorteo sea visible y confiable.



Resultados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana del 14 de abril de 2026

Una vez finaliza el sorteo, se publican los resultados oficiales correspondientes a esta jornada:



Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

Los resultados quedan disponibles inmediatamente después de la transmisión oficial, por lo que se recomienda a los jugadores revisarlos únicamente en fuentes autorizadas para evitar confusiones o información errónea.



Plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana

El plan de premios de esta lotería se mantiene como uno de los más atractivos del país, encabezado por un premio mayor de $10.000 millones, lo que la convierte en una de las opciones más llamativas para quienes participan en juegos de azar.

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Además del premio principal, el sorteo incluye una estructura de incentivos que amplía las posibilidades de ganar. Entre ellos se destacan:



Un premio seco de $200 millones

Cuatro premios secos de $100 millones

Diez premios secos de $30 millones

Quince premios secos de $20 millones

Veinte premios secos de $10 millones

El costo de la fracción se mantiene en $5.000, mientras que el billete completo tiene un valor de $15.000, lo que facilita el acceso de miles de colombianos a cada sorteo semanal.



¿Cómo reclamar los premios?

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el billete en perfecto estado, ya que este funciona como un título valor al portador. No debe presentar daños, enmendaduras o alteraciones que puedan invalidarlo.

Los premios de menor cuantía pueden reclamarse a través de loteros autorizados o puntos de venta. Por su parte, los premios mayores deben gestionarse directamente en las oficinas principales de la Lotería de la Cruz Roja en Bogotá o mediante sus canales oficiales.



Asimismo, es necesario presentar un documento de identidad vigente y tener en cuenta que los premios están sujetos a descuentos legales, como impuestos y retenciones establecidos por la normativa colombiana.



La Lotería de la Cruz Roja Colombiana continúa consolidándose como una de las más importantes del país, no solo por el monto de sus premios, sino por su misión humanitaria. Cada sorteo representa una oportunidad para cambiar la suerte, al tiempo que contribuye al financiamiento de programas sociales, atención de emergencias y apoyo a comunidades vulnerables en Colombia.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co