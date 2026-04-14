Resultados de la Lotería de la Cruz Roja y del Huila hoy 14 de abril de 2026: números ganadores

Miles de apostadores en Colombia siguen este martes 14 de abril de 2026 los resultados de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila, dos de los sorteos más tradicionales del país que cada semana concentran la atención por sus millonarios premios.



Durante la jornada de este martes se llevan a cabo ambos sorteos en medio de una alta expectativa entre los jugadores, quienes adquieren sus billetes con la ilusión de acertar la combinación ganadora. Como es habitual, las extracciones se realizan en horario nocturno bajo estrictos protocolos de seguridad y supervisión, lo que garantiza la transparencia de los resultados.

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Las transmisiones se desarrollan a través de canales oficiales y plataformas digitales, permitiendo a los participantes seguir en tiempo real cada momento del sorteo y verificar los números una vez finaliza el proceso.



Resultados de la Lotería de la Cruz Roja

Tras concluir el sorteo de esta noche, se publican los resultados oficiales correspondientes:



Número ganador :

: Serie:

La Lotería de la Cruz Roja se destaca por ofrecer uno de los planes de premios más robustos del país, con un premio mayor de $10.000 millones. Además, cuenta con una estructura de premios secos y aproximaciones que incrementan las posibilidades de ganar.

Este sorteo también tiene un importante componente social, ya que los recursos recaudados se destinan a programas humanitarios, atención en salud y respuesta a emergencias en distintas regiones de Colombia.



Resultados de la Lotería del Huila

Por su parte, la Lotería del Huila realiza su sorteo semanal con un atractivo premio mayor que mantiene el interés de los apostadores.



Números ganadores:

Serie:

Este juego ofrece un premio mayor de $2.000 millones, además de un esquema de premios por aproximación que incluye incentivos por aciertos en cifras específicas del número ganador, lo que amplía las oportunidades de obtener ganancias.



Al igual que otras loterías oficiales, los recursos generados contribuyen al fortalecimiento del sistema de salud en el departamento del Huila, lo que le otorga un impacto social adicional.



Recomendaciones para los jugadores

Una vez finalizan los sorteos, los resultados oficiales son publicados a través de los canales institucionales de cada lotería. Por esta razón, las autoridades recomiendan verificar cuidadosamente los billetes únicamente con esta información antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



Para reclamar un premio, es indispensable conservar el billete original en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones, ya que este es el único documento válido. Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los premios mayores deben gestionarse directamente ante las entidades operadoras.

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Asimismo, es importante tener en cuenta que en Colombia los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20% por concepto de impuesto sobre ganancias ocasionales.

Con los sorteos de este martes 14 de abril de 2026, la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila continúan consolidándose como dos de los juegos de azar más representativos del país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que esperan que la suerte esté de su lado en cada nueva jornada.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co