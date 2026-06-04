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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / El presidente Petro reacciona al retiro de la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente

El presidente Petro reacciona al retiro de la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente

El mandatario dijo que "hoy la bandera de la vida y de Colombia soberana y libre es la prioridad". El Comité Promotor de la iniciativa aseguró que ahora va a apoyar la propuesta de Iván Cepeda de un Gran Acuerdo Nacional.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 4 de jun, 2026
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Gustavo Petro, presidente de Colombia -
Colprensa

El presidente Gustavo Petro se refirió en su cuenta de X a la decisión del Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente de retirar el proyecto y suspender la recolección de firmas. “Si el país llega al acuerdo nacional que propuse alrededor de las reformas sociales que necesita el pueblo, construiremos con seguridad paz y progreso para todos y todas. Hoy la bandera de la Vida y de Colombia soberana y libre es la prioridad", indicó.

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El mandatario reiteró que apoya la decisión del Comité, y reiteró que la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente "se levantó para profundizar la reformas laboral, pensional, de servicios públicos, de reforma a la minería y de generalización del nivel de educación en la sociedad colombiana y buscaba llenar el vacío que el actual Congreso de la República que por un voto no permitió la consulta popular y frenó las reformas para el pueblo".

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Dijo que la decisión de las votaciones de la primera vuelta presidencial, en las cuales se determinó que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán una segunda vuelta, reflejan "una profunda división ciudadana", que "no permite que el constituyente se convoque así mismo, y ha dejado abierta la puerta de un regreso a los métodos del fascismo violento". En ese sentido, mencionó que "el pueblo debe primero determinar, en tranquilidad, su mayoría y definir el destino de la nación, de esa definición depende la suerte de las reformas sociales ya hechas en mi gobierno y las que aún se necesitan".

Las razones del Comité para suspender proyecto de Constituyente

Según el comunicado del Comité promotor, el anuncio"responde a una lectura responsable de las condiciones políticas actuales y a la necesidad de concentrar los esfuerzos democráticos, sociales y organizativos en la construcción de consensos amplios que permitan defender la democracia y consolidar una gran alianza por la vida, capaz de frenar el avance de los sectores de extrema derecha que amenazan los derechos, la convivencia y la paz en nuestro país".

El Comité, además, reconoció "el enorme esfuerzo realizado por miles de ciudadanas y ciudadanos que, desde los distintos territorios de Colombia y desde el exterior, respaldaron esta iniciativa como una herramienta legítima de participación popular y transformación democrática".

En ese sentido, dijo que, "atendiendo el llamado de diversos sectores sociales, populares y democráticos", va a sumar sus "capacidades y esfuerzos" para impulsar la propuesta de construir un Gran Acuerdo Nacional del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Esta propuesta busca "abrir caminos de entendimiento y avanzar en la materialización de las reformas sociales que siguen siendo una demanda legítima de las mayorías y que aún esperan respuesta por parte de las instituciones del Estado".

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