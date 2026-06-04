El presidente Petro reacciona al retiro de la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente

El presidente Gustavo Petro se refirió en su cuenta de X a la decisión del Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente de retirar el proyecto y suspender la recolección de firmas. “Si el país llega al acuerdo nacional que propuse alrededor de las reformas sociales que necesita el pueblo, construiremos con seguridad paz y progreso para todos y todas. Hoy la bandera de la Vida y de Colombia soberana y libre es la prioridad", indicó.

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El mandatario reiteró que apoya la decisión del Comité, y reiteró que la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente "se levantó para profundizar la reformas laboral, pensional, de servicios públicos, de reforma a la minería y de generalización del nivel de educación en la sociedad colombiana y buscaba llenar el vacío que el actual Congreso de la República que por un voto no permitió la consulta popular y frenó las reformas para el pueblo".

Dijo que la decisión de las votaciones de la primera vuelta presidencial, en las cuales se determinó que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputarán una segunda vuelta, reflejan "una profunda división ciudadana", que "no permite que el constituyente se convoque así mismo, y ha dejado abierta la puerta de un regreso a los métodos del fascismo violento". En ese sentido, mencionó que "el pueblo debe primero determinar, en tranquilidad, su mayoría y definir el destino de la nación, de esa definición depende la suerte de las reformas sociales ya hechas en mi gobierno y las que aún se necesitan".



Las razones del Comité para suspender proyecto de Constituyente

Según el comunicado del Comité promotor, el anuncio"responde a una lectura responsable de las condiciones políticas actuales y a la necesidad de concentrar los esfuerzos democráticos, sociales y organizativos en la construcción de consensos amplios que permitan defender la democracia y consolidar una gran alianza por la vida, capaz de frenar el avance de los sectores de extrema derecha que amenazan los derechos, la convivencia y la paz en nuestro país".



El Comité, además, reconoció "el enorme esfuerzo realizado por miles de ciudadanas y ciudadanos que, desde los distintos territorios de Colombia y desde el exterior, respaldaron esta iniciativa como una herramienta legítima de participación popular y transformación democrática".



En ese sentido, dijo que, "atendiendo el llamado de diversos sectores sociales, populares y democráticos", va a sumar sus "capacidades y esfuerzos" para impulsar la propuesta de construir un Gran Acuerdo Nacional del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Esta propuesta busca "abrir caminos de entendimiento y avanzar en la materialización de las reformas sociales que siguen siendo una demanda legítima de las mayorías y que aún esperan respuesta por parte de las instituciones del Estado".

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