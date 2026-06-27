Resultados de Sinuano Día hoy, sábado 27 de junio de 2026: números ganadores

El sorteo de Sinuano Día se realiza nuevamente este sábado 27 de junio de 2026 y mantiene la expectativa de quienes participan diariamente en esta modalidad de chance, una de las más consultadas en Colombia. Como ocurre en cada jornada, una vez finaliza la extracción oficial, el operador publica la combinación ganadora para que los participantes puedan verificar si sus números coinciden con los resultados.

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La modalidad diurna de Sinuano se caracteriza por ofrecer sorteos todos los días del año, incluidos domingos y festivos, permitiendo que miles de personas consulten diariamente las cifras favorecidas a través de los canales autorizados.

Las autoridades recuerdan la importancia de verificar los resultados únicamente mediante medios oficiales y conservar el comprobante de la apuesta en buen estado hasta confirmar si existe algún premio.



Resultados de Sinuano Día del 27 de junio de 2026

Concluido el sorteo correspondiente a esta jornada, estos son los resultados oficiales:



Número ganador: [POR DEFINIR]

[POR DEFINIR] Quinta balota: [POR DEFINIR]

Quienes realizaron una jugada deben comparar cuidadosamente las cifras registradas en su comprobante con la combinación anunciada oficialmente, ya que cualquier diferencia puede modificar el resultado de la apuesta según la modalidad elegida.



¿Cómo funciona Sinuano Día?

Sinuano Día es un juego de suerte y azar basado en la selección de una combinación de cuatro cifras comprendidas entre el 0000 y el 9999. Durante el sorteo se extrae un número de cuatro dígitos y una quinta balota complementaria, utilizada en determinadas modalidades de juego.

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El sistema permite participar con diferentes opciones de apuesta, adaptándose al presupuesto de cada persona. Los tiquetes pueden adquirirse en puntos autorizados del país, donde también se registran las distintas modalidades disponibles.

Gracias a su frecuencia diaria, este juego continúa siendo una de las alternativas más tradicionales dentro de las apuestas permanentes en Colombia.

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El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 de la tarde, incluidos domingos y días festivos.

Una vez finaliza la extracción, los resultados oficiales son divulgados mediante los canales autorizados del operador y otras plataformas habilitadas para su consulta, permitiendo que los participantes conozcan rápidamente la combinación favorecida.

Las autoridades recomiendan consultar únicamente información publicada por medios oficiales para evitar errores durante la verificación.

Modalidades de premio de Sinuano

El plan de pagos de Sinuano Día contempla diferentes modalidades de juego, cada una con un esquema de premiación específico.

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Entre las principales se encuentran:



Cuatro cifras directo o pleno: paga 4.500 veces el valor apostado.

Tres cifras directo: entrega 400 veces el valor de la apuesta.

Dos cifras: paga 50 veces el monto jugado.

Una cifra: entrega cinco veces el valor apostado.

El monto recibido dependerá tanto de la modalidad seleccionada como del valor invertido al momento de realizar la jugada.

¿Cómo reclamar un premio?

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el comprobante original de la apuesta, ya que constituye el documento indispensable para validar cualquier proceso de cobro.

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Generalmente, para reclamar un premio es necesario presentar:



El tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad vigente.

Los formularios adicionales cuando se trate de premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse directamente en puntos autorizados, mientras que los montos superiores deben tramitarse en las sedes del operador conforme a la normativa vigente.

Cuando el premio supera el límite establecido por la legislación colombiana, también se aplican las retenciones tributarias correspondientes, incluyendo el impuesto por ganancias ocasionales.

Antes de iniciar cualquier trámite de cobro, es recomendable revisar cuidadosamente que el número registrado en el comprobante coincida exactamente con el resultado oficial publicado por el operador.

Asimismo, se aconseja no compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería, con el fin de proteger la información del documento y prevenir posibles fraudes.

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Los premios cuentan con un plazo legal de un año para ser reclamados. Una vez vence ese periodo, el derecho al cobro expira de acuerdo con las disposiciones que regulan los juegos de suerte y azar en Colombia.

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