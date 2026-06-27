Resultados de Caribeña Día hoy, sábado 27 de junio de 2026: números ganadores

Caribeña Día realiza este sábado 27 de junio de 2026 una nueva jornada de sorteo, uno de los juegos de chance con mayor tradición en varias regiones de Colombia. Como ocurre diariamente, los participantes permanecen atentos a la publicación de los resultados oficiales para comprobar si la combinación registrada en su tiquete coincide con las cifras favorecidas de la jornada.

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Tras concluir la extracción, el operador divulga el número ganador y la quinta balota a través de sus canales autorizados, permitiendo que quienes realizaron una jugada puedan verificar si obtuvieron alguno de los premios establecidos en las diferentes modalidades del juego.

Las autoridades recuerdan la importancia de consultar los resultados únicamente mediante medios oficiales y conservar el comprobante de la apuesta en buen estado hasta confirmar cualquier posible premio.



Resultados de Caribeña Día del 27 de junio de 2026

Finalizado el sorteo correspondiente a este sábado, estos son los resultados oficiales:



Número ganador: [POR DEFINIR]

Quinta balota: [POR DEFINIR]

Antes de iniciar cualquier proceso de reclamación, es recomendable revisar cuidadosamente las cifras impresas en el comprobante y compararlas con la información oficial publicada por el operador.



¿Cómo funciona Caribeña Día?

Caribeña Día hace parte de los juegos de suerte y azar tipo chance y consiste en seleccionar una combinación de cuatro cifras comprendidas entre el 0000 y el 9999.

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Durante cada sorteo se extraen cuatro balotas que conforman el número ganador, además de una quinta balota utilizada en modalidades complementarias de premiación. Los participantes pueden escoger libremente sus números o solicitarlos en el punto de venta autorizado.

Este juego cuenta con una amplia cobertura nacional y los recursos que genera contribuyen, de acuerdo con la legislación vigente, a la financiación del sistema de salud pública en Colombia.

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Modalidades de juego y premios

Caribeña Día ofrece distintas modalidades de apuesta, lo que permite participar de acuerdo con las preferencias de cada persona.

Entre las principales modalidades se encuentran:



Cuatro cifras directo.

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Dos cifras o pata.

Una cifra o uña.

El valor del premio depende de la modalidad seleccionada y del monto apostado.

De acuerdo con el esquema de pagos vigente:



Cuatro cifras directo paga 4.500 veces el valor apostado.

Tres cifras directo entrega 400 veces la apuesta.

Dos cifras pagan 50 veces el monto jugado.

Una cifra otorga cinco veces el valor apostado.

¿Dónde consultar los resultados oficiales?

El sorteo de Caribeña Día se realiza diariamente y sus resultados pueden consultarse a través de los canales oficiales del operador y de las redes autorizadas para la comercialización del chance.

Una vez termina la extracción y se certifican las cifras ganadoras, la información es publicada para que los participantes puedan validar sus jugadas.

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Las autoridades recomiendan evitar consultar resultados en sitios no oficiales para reducir el riesgo de errores o información desactualizada.

¿Cómo reclamar un premio?

Las personas que obtengan un premio deben conservar el comprobante original de la apuesta, ya que este documento constituye el único soporte válido para realizar el trámite de cobro.

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Generalmente, para reclamar un premio es necesario presentar:



El tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad vigente.

Formularios adicionales cuando el premio corresponda a montos superiores a los establecidos por la normativa.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados, mientras que los de mayor cuantía deben tramitarse directamente ante el concesionario encargado de operar el juego.

Asimismo, los premios que superen los límites definidos por la legislación colombiana están sujetos a las retenciones tributarias correspondientes.

Antes de reclamar cualquier premio, se recomienda verificar cuidadosamente que el número registrado en el comprobante coincida exactamente con la combinación oficial anunciada por el operador.

También es aconsejable guardar el tiquete en un lugar seguro y evitar compartir fotografías completas del documento en redes sociales o aplicaciones de mensajería, ya que contiene información necesaria para validar el cobro.

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Los premios cuentan con un plazo legal para ser reclamados. Una vez vencido ese periodo, el derecho al cobro expira conforme a las disposiciones vigentes para los juegos de suerte y azar en Colombia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co