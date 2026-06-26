Resultados Super Astro Luna, último sorteo hoy viernes 26 de junio de 2026: números ganadores

El sorteo del Super Astro Luna correspondiente a este viernes 26 de junio de 2026 se realiza en su horario habitual nocturno, consolidándose como uno de los juegos de azar con mayor seguimiento en Colombia. Durante la jornada, miles de apostadores participan con la expectativa de acertar la combinación ganadora, conformada por un número de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco.

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Resultados de Super Astro Luna del 26 de junio de 2026

Tras la realización del sorteo correspondiente a este viernes, estos son los resultados oficiales:



Número ganador: por definir

Signo zodiacal: por definir



Como es habitual en este juego, los participantes comparan el número y el signo registrados en su tiquete con el resultado oficial para determinar si obtuvieron algún premio. Se recomienda verificar la información únicamente en los canales oficiales o en los puntos de venta autorizados.

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¿Cómo jugar Super Astro Luna?

Para participar, el jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y elegir uno de los 12 signos del zodiaco.

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El premio mayor se obtiene cuando coinciden tanto el número como el signo zodiacal sorteado. Además, el plan de premios contempla pagos por acertar las últimas tres o dos cifras, siempre que también coincida el signo seleccionado.

¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?

Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $10.000, de acuerdo con el monto que decida invertir cada jugador.

En caso de acertar las cuatro cifras y el signo zodiacal, el premio equivale a 42.000 veces el valor apostado. También existen premios para quienes acierten parcialmente el número y el signo, con pagos de 1.000 y 100 veces el valor de la apuesta, según la modalidad.

¿Qué días juega Super Astro Luna?

El Super Astro Luna se juega todos los días del año, con los siguientes horarios:

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Lunes a viernes: aproximadamente a las 10:50 p. m.

Sábados: alrededor de las 10:42 p. m.

Domingos y festivos: cerca de las 8:30 p. m.

Esta frecuencia diaria lo convierte en uno de los juegos de azar con mayor continuidad en Colombia.

¿Qué hacer si gana Super Astro Luna?

Si resulta ganador, conserve el tiquete original en buen estado, ya que será indispensable para reclamar el premio.

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Los premios de menor cuantía pueden cobrarse en los puntos de venta autorizados. Para premios de mayor valor, será necesario acudir a las oficinas de los operadores autorizados, presentar el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para la validación del pago.

Recuerde que el plazo para reclamar un premio es de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Una vez vencido ese término, se pierde el derecho al cobro.

Con su mecánica sencilla, sorteos diarios y atractivos premios, el Super Astro Luna continúa siendo uno de los juegos preferidos por miles de colombianos que cada noche ponen a prueba su suerte.