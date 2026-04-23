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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería de Bogotá hoy, jueves 23 de abril de 2026: números ganadores

Resultados Lotería de Bogotá hoy, jueves 23 de abril de 2026: números ganadores

Este sorteo es uno de los más reconocidos en Colombia. Conozca los resultados EN VIVO.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Resultados Lotería de Bogotá último sorteo jueves 15 de enero: números ganadores
Lotería de Bogotá último sorteo jueves 15 de enero -
Lotería de Bogotá - Canva

La Lotería de Bogotá, uno de los sorteos más tradicionales y reconocidos del país, realizó una nueva edición este jueves 23 de abril de 2026, generando expectativa entre miles de apostadores que buscan quedarse con el premio mayor.

Cada semana, este juego de azar reúne a participantes de distintas regiones de Colombia, no solo por sus millonarios premios, sino también porque sus recursos contribuyen al financiamiento de la salud pública.

Resultados de la Lotería de Bogotá – jueves 23 de abril de 2026

Una vez finalizado el sorteo, estos fueron los números ganadores:

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  • Número: por definir
  • Serie: por definir

Se recomienda a los jugadores verificar siempre los resultados en canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

¿Cómo se juega la Lotería de Bogotá?

Para participar, es necesario adquirir un billete en puntos autorizados. Cada billete incluye:

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    Resultados Chontico Noche último sorteo jueves 23 de abril de 2026: números ganadores

  • Un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999)
  • Una serie de tres dígitos

El premio mayor se entrega a quien acierte exactamente ambos datos.

Plan de premios

La Lotería de Bogotá cuenta con un atractivo esquema de premios:

  • Premio mayor: $10.000 millones
  • 1 mega seco: $1.000 millones
  • 2 secos de: $500 millones
  • 3 secos de: $200 millones
  • 6 secos de: $50 millones
  • 10 secos de: $20 millones
  • 30 secos de: $10 millones

¿Cuándo se juega?

El sorteo se realiza todos los jueves a las 10:25 p. m., con transmisión en vivo a través de Canal Uno y plataformas digitales autorizadas.

¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es fundamental:

  • Conservar el billete en buen estado
  • Presentar el documento de identidad

Los premios deben reclamarse en puntos autorizados o en las oficinas de la entidad, dependiendo del monto. Además, los premios que superan ciertos topes están sujetos a retenciones según la normativa vigente.

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La Lotería de Bogotá continúa siendo una de las principales referencias de los juegos de azar en Colombia, manteniendo viva la ilusión de miles de jugadores en cada sorteo.

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