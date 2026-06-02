Resultados Chontico Noche, último sorteo hoy martes, 2 de junio de 2026: números ganadores

El sorteo del Chontico Noche de este martes 2 de junio de 2026 mantiene la expectativa entre los jugadores en Colombia, especialmente en el cierre de la jornada de chances. Este juego, ampliamente popular en el Valle del Cauca y otras regiones del país, se convierte cada noche en uno de los más consultados por quienes buscan confirmar si su número resultó ganador. Hasta el momento de esta publicación, el resultado oficial correspondiente a este martes aún no se encuentra consolidado en los principales reportes informativos, debido a que el sorteo se realiza en horas de la noche, generalmente hacia las 7:00 p. m. en días de semana, con horarios variables según el día. Como referencia reciente, el último resultado confirmado corresponde al lunes 1 de junio de 2026, cuando el número ganador fue 1218, acompañado de la quinta balota 4, una cifra adicional que amplía las modalidades de premio.



Resultado del Chontico Noche del 2 de junio de 2026

Número ganador: 2 7 6 9

2 7 6 9 Quinta cifra: 3

El Chontico Noche continúa destacándose como uno de los sorteos nocturnos más atractivos, no solo por su frecuencia diaria, sino también por la variedad de formas en que los participantes pueden obtener premios.



¿Cómo jugar el Chontico Noche?

El Chontico Noche es un juego de azar que funciona bajo la modalidad de chance. El jugador selecciona un número de hasta cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y define el valor de su apuesta.

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Una vez realizada la jugada en un punto autorizado, recibe un tiquete que debe conservar cuidadosamente. Durante el sorteo se extraen números al azar de una tómbola, y el orden en que aparecen determina el resultado ganador.

Existen varias formas de ganar:



Acertar las cuatro cifras exactas en orden.

Acertar tres, dos o incluso una cifra.

Participar en modalidades combinadas o con la quinta balota.

Esta diversidad de opciones hace que el juego resulte dinámico y accesible para diferentes tipos de apostadores.



¿Cuánto cuesta el Chontico Noche?

El Chontico Noche no tiene un valor único fijo, ya que el costo depende de cuánto dinero decide apostar cada jugador. En general, las apuestas pueden comenzar desde montos bajos y aumentar según la preferencia del participante.



El premio final siempre guarda relación directa con el valor apostado. Es decir, a mayor inversión, mayor puede ser la ganancia en caso de acertar las cifras sorteadas.



Esta flexibilidad económica es una de las razones por las que el juego mantiene una amplia base de jugadores en todo el país.



¿Qué días juega el Chontico Noche?

El Chontico Noche se caracteriza por su frecuencia constante, ya que se juega todos los días de la semana, incluidos domingos y festivos.

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Sin embargo, el horario del sorteo cambia según el día:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Esta programación permite que los jugadores tengan oportunidades diarias para participar, convirtiéndolo en una de las opciones más constantes dentro del mercado de chances.



¿Qué hacer si se gana el Chontico Noche?

Si un participante gana en el Chontico Noche, lo primero que hace es verificar que su número coincide exactamente con el resultado oficial del sorteo.

Posteriormente, debe acudir a un punto autorizado para reclamar el premio. Para ello, es fundamental presentar el tiquete original en buen estado, ya que este documento es el único respaldo válido.

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En premios de mayor valor, también pueden solicitarse requisitos adicionales como:



Documento de identidad.

Confirmación de datos personales.

Además, las autoridades recomiendan consultar siempre los resultados en canales oficiales para evitar errores al momento de la reclamación.

En conclusión, el Chontico Noche del martes 2 de junio de 2026 mantiene la expectativa entre los jugadores a la espera de la publicación del resultado oficial. Su mecánica sencilla, la posibilidad de apostar montos flexibles y su frecuencia diaria consolidan este sorteo como una de las principales opciones de juego nocturno en Colombia.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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