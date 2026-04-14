Resultados del Super Astro Luna del último sorteo del martes 14 de abril de 2026: números ganadores

En la noche de hoy se realiza un nuevo sorteo del Super Astro Luna, un juego que se lleva a cabo todos los días del año y que mantiene la expectativa de jugadores en distintas regiones del país. Este formato, que mezcla azar con elementos astrológicos, se ha consolidado como una de las opciones más atractivas dentro del portafolio de chances en Colombia.



El sorteo se transmite a través de canales autorizados y plataformas digitales, lo que permite a los participantes seguir en tiempo real la extracción de los resultados. La jornada se desarrolla bajo supervisión y control, garantizando la transparencia en cada una de sus etapas.



Resultados Super Astro Luna, martes 14 de abril de 2026

Una vez finaliza el sorteo, se publican los resultados oficiales correspondientes a esta jornada:



Número ganador: 7548

7548 Signo zodiacal: Leo

Los resultados quedan disponibles poco después de la transmisión oficial, por lo que se recomienda a los jugadores verificarlos únicamente en canales autorizados antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



¿Cómo jugar el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna es un juego de fácil acceso. Para participar, el apostador debe elegir un número de cuatro cifras, que puede ir desde el 0000 hasta el 9999, y seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

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El objetivo principal es acertar tanto el número como el signo zodiacal en el orden exacto en que son anunciados durante el sorteo. Sin embargo, también existen modalidades que permiten obtener premios por coincidencias parciales, lo que amplía las opciones de ganar.

Plan de premios del Super Astro Luna

El atractivo de este juego radica en su plan de premios, que varía según el nivel de acierto:



Número y signo: paga el premio mayor, que puede alcanzar hasta 42.000 veces lo apostado

paga el premio mayor, que puede alcanzar hasta 42.000 veces lo apostado Solo número: entrega un premio intermedio

entrega un premio intermedio Solo signo: otorga un premio menor

El valor de la apuesta es flexible y accesible, con un monto mínimo que permite la participación de distintos tipos de jugadores.



¿Cómo reclamar los premios?

Para reclamar cualquier premio es indispensable conservar el comprobante de la apuesta en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, ya que este documento es el único respaldo válido.



Los premios de menor valor pueden cobrarse en puntos autorizados como redes de giros y ventas de chance. En el caso de montos mayores, el ganador debe presentar su documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos por la entidad operadora.



Asimismo, es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a descuentos de ley en Colombia y que existe un plazo límite para su reclamación.

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El Super Astro Luna continúa consolidándose como uno de los juegos nocturnos más consultados en el país, manteniendo la ilusión de miles de colombianos que participan diariamente con la esperanza de acertar la combinación ganadora y cambiar su suerte.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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