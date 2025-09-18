Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, jueves 18 de septiembre de 2025: números ganadores

Publicidad
Este jueves, 18 de septiembre de 2025, se celebró el sorteo número 5223 de El Dorado Mañana, uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia. Transmitido en vivo a las 11:00 a.m., este reúne diariamente a miles de apostadores que buscan cambiar su suerte con una jugada de cuatro cifras.
El Dorado Mañana emplea un mecanismo de extracción numérica basado en cuatro dispositivos conocidos como tómbolas, cada uno de los cuales contiene cifras del 0 al 9. La operación se realiza de manera secuencial, extrayendo una cifra por cada tómbola, que en conjunto conforman el número oficial del día. Este procedimiento está diseñado para garantizar la aleatoriedad del resultado y permitir su verificación pública, asegurando transparencia en el proceso.
El número extraído al finalizar el sorteo es el que determina la asignación de premios, de acuerdo con la modalidad de participación seleccionada por cada jugador. Las cifras obtenidas cumplen una función específica dentro del sistema de validación, ya que las combinaciones posibles varían según el tipo de apuesta realizada, lo que influye directamente en las probabilidades de acierto y en el valor del premio correspondiente. El sistema contempla diversas formas de participación, que incluyen apuestas directas y esquemas combinados.
Cada modalidad tiene reglas particulares que definen tanto el nivel de riesgo como el monto de los premios. Por ello, se recomienda a los participantes consultar las condiciones vigentes y verificar los resultados oficiales a través de los canales autorizados, con el fin de confirmar si han sido favorecidos en el sorteo.
El número ganador del sorteo del Dorado Mañana fue el 6335. Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos del sorteo de este jueves:
El Dorado Mañana cuenta con varias modalidades de apuesta:
Cada modalidad tiene una tabla de premios específica. El monto del premio depende del tipo de apuesta y del valor apostado.
Los resultados de los días anteriores fueron los siguientes:
Estos resultados están disponibles en los portales oficiales y pueden ser consultados por los jugadores para verificar sus apuestas o realizar análisis estadísticos.
Los premios obtenidos en los sorteos de chance El Dorado pueden ser reclamados en distintos puntos, dependiendo del monto ganado y del canal utilizado para realizar la apuesta. En primer lugar, los puntos de venta autorizados permiten el cobro de premios cuyo valor no supera un monto determinado, que generalmente corresponde a hasta tres millones de pesos. En estos casos, el ganador puede acercarse directamente al establecimiento donde realizó la apuesta, presentar el tiquete original y reclamar el dinero correspondiente.
Para premios de mayor cuantía, es necesario acudir a las oficinas principales de la empresa operadora del sorteo. Allí, el ganador deberá presentar el tiquete en buen estado junto con su documento de identidad, con el fin de validar la información y realizar el proceso de pago conforme a los protocolos establecidos.
Adicionalmente, algunas plataformas digitales que operan el chance ofrecen la opción de transferencia bancaria como método de pago. Esta modalidad requiere una validación previa de la identidad del ganador, y puede implicar el diligenciamiento de formularios o la presentación de documentos adicionales.
Es importante tener en cuenta que el tiquete original es el único comprobante válido para reclamar el premio, por lo que debe conservarse en buen estado, sin tachaduras ni deterioro. Asimismo, los premios están sujetos a retención en la fuente, conforme a la normativa tributaria vigente en Colombia, lo que puede afectar el valor neto recibido por el ganador.
Además de El Dorado Mañana, hay otros chances que se llevan a cabo en diferentes momentos del día. Estos son:
Antioqueñita Día
Dorado Mañana
La Culona Día
Cafeterito Tarde
Fantástica Día
El Samán de la Suerte
Paisita Día
Chontico Día
Sinuano Día
La Caribeña Día
Motilón Tarde
Dorado Tarde
Pijao de Oro
Super Astro Sol
Paisita Noche
Chontico Noche
Fantástica Noche
La Culona Noche
Motilón Noche
Cafeterito Noche
Super Astro Luna
Sinuano Noche
La Caribeña Noche
Dorado Noche
Paisa Lotto
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL