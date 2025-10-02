Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, jueves 2 de octubre de 2025: números ganadores

Publicidad
Este jueves, primero de octubre de 2025, se realizó el sorteo número 5235 de El Dorado Mañana. La actividad se desarrolló a las 11:00 a. m. y fue transmitida a través de YouTube. Durante la emisión, numerosos participantes en distintas regiones del país observaron el procedimiento con atención, en espera de conocer la secuencia numérica ganadora compuesta por cuatro cifras, con posibilidad de incluir una quinta.
El mecanismo utilizado en El Dorado Mañana, al igual que en otros juegos de azar, se basa en un sistema de extracción numérica mediante cuatro dispositivos independientes denominados tómbolas. Cada tómbola contiene los dígitos del 0 al 9 y opera de forma separada. En el transcurso del sorteo, se extrae un número de cada tómbola siguiendo un orden preestablecido. Este método está diseñado para generar resultados aleatorios y permitir su verificación pública.
Una vez finalizado el sorteo, el número obtenido se utiliza para determinar la asignación de premios, de acuerdo con la modalidad de participación seleccionada por cada jugador. Las cifras extraídas se integran al sistema de validación, en el que las combinaciones posibles varían según el tipo de apuesta realizada. Esto incide en las probabilidades de coincidencia y en el valor del premio correspondiente.
El sistema contempla diversas modalidades de participación, entre ellas las apuestas simples y las combinadas. Cada modalidad se rige por normas que definen el tipo de exposición y el monto de los premios. Por ejemplo, una apuesta directa sobre cuatro cifras permite acceder a un premio de mayor monto, aunque con menor probabilidad de coincidencia. En contraste, las apuestas combinadas ofrecen más opciones de coincidencia, pero los premios asignados son menores en proporción.
El número ganador del sorteo del Dorado Mañana fue el . Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos del sorteo de este miércoles:
El Dorado Mañana cuenta con varias modalidades de apuesta:
Cada modalidad tiene una tabla de premios específica. El monto del premio depende del tipo de apuesta y del valor apostado.
|Sorteo
|Fecha
|Número Ganador
|Dorado Mañana
|01 octubre 2025
|7254-4
|Dorado Mañana
|30 septiembre 2025
|8039-3
|Dorado Mañana
|29 septiembre 2025
|1216-4
|Dorado Mañana
|27 septiembre 2025
|6479-9
|Dorado Mañana
|26 septiembre 2025
|9369-2
|Dorado Mañana
|25 septiembre 2025
|3707-0
|Dorado Mañana
|24 septiembre 2025
|1803-7
|Dorado Mañana
|23 septiembre 2025
|9118-8
|Dorado Mañana
|22 septiembre 2025
|3514-8
|Dorado Mañana
|20 septiembre 2025
|3978-8
Los premios obtenidos en los sorteos de chance El Dorado pueden ser reclamados en distintos puntos, dependiendo del monto ganado y del canal utilizado para realizar la apuesta. En primer lugar, los puntos de venta autorizados permiten el cobro de premios cuyo valor no supera un monto determinado, que generalmente corresponde a hasta tres millones de pesos. En estos casos, el ganador puede acercarse directamente al establecimiento donde realizó la apuesta, presentar el tiquete original y reclamar el dinero correspondiente.
Para premios de mayor cuantía, es necesario acudir a las oficinas principales de la empresa operadora del sorteo. Allí, el ganador deberá presentar el tiquete en buen estado junto con su documento de identidad, con el fin de validar la información y realizar el proceso de pago conforme a los protocolos establecidos.
Adicionalmente, algunas plataformas digitales que operan el chance ofrecen la opción de transferencia bancaria como método de pago. Esta modalidad requiere una validación previa de la identidad del ganador, y puede implicar el diligenciamiento de formularios o la presentación de documentos adicionales.
Es importante tener en cuenta que el tiquete original es el único comprobante válido para reclamar el premio, por lo que debe conservarse en buen estado, sin tachaduras ni deterioro. Asimismo, los premios están sujetos a retención en la fuente, conforme a la normativa tributaria vigente en Colombia, lo que puede afectar el valor neto recibido por el ganador.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL