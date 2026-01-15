Resultados Dorado Mañana, último sorteo jueves 15 de enero de 2026: números ganadores

Este jueves, 15 de enero de 2026, se realiza a cabo un nuevo sorteo del Chance El Dorado Mañana. Miles de colombianos ya tienen listo su billete y están pendientes del resultado. No olvide que el sorteo se transmite en vivo por YouTube en los canales autorizados a las 10:55 de la mañana. Si ya tiene su número listo, solo queda revisar que su boleto no tenga tachones o enmendaduras y estar atento a los resultados oficiales.

Números ganadores del Dorado Mañana, 15 de enero de 2026

Los números ganadores, según el sorteo de este martes de El Dorado Mañana, son los siguientes:



Número mayor: 7534

7534 Tres últimas cifras: 534

534 Dos últimas cifras: 34

34 Quinta cifra: 3

Este sorteo ofrece a miles de jugadores la posibilidad de llevarse el gran premio, pero atención: solo gana quien acierte la combinación exacta establecida en las reglas. No basta con aproximarse; la jugada debe coincidir al detalle con la modalidad y el orden oficial.



Modalidades disponibles para jugar el chance El Dorado

El reconocido sorteo Dorado Mañana ofrece diversas modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a las preferencias de cada jugador. Cada modalidad cuenta con su propia tabla de premios, lo que significa que las ganancias varían según la opción elegida. El valor del premio final depende directamente del tipo de apuesta seleccionada y del monto invertido:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces.

3 cifras directo: multiplica la apuesta por 400.

3 cifras combinado: ofrece un pago de 83 veces.

2 cifras 'pata': paga 50 veces.

1 cifra 'uña': otorga 5 veces el monto jugado.

Cabe destacar que algunas personas combinan modalidades para aumentar el rango de posibilidades, especialmente en sorteos matutinos como este.



¿Cómo reclamar el premio de El Dorado Mañana?

Según la empresa que opera el chance El Dorado, para reclamar el premio es fundamental presentar el tiquete original, por lo que es esencial:



Estar en buen estado.

No tener tachones ni enmendaduras.

Incluir el reverso diligenciado.

Ser presentado por una persona mayor de edad.

Para premios iguales o superiores a $100.000, el cobro debe realizarse únicamente en puntos autorizados, donde se garantiza la validación del tiquete y el cumplimiento de los protocolos establecidos. En montos más altos, pueden aplicarse procedimientos adicionales según el valor y el canal utilizado para la apuesta, ya sea físico o digital. Estas medidas se implementan bajo la normativa vigente para asegurar transparencia y seguridad en cada transacción.

Cuando la apuesta se efectúa por medios digitales, existe la opción de recibir el pago mediante transferencia electrónica. Para acceder a este beneficio, el usuario debe completar la verificación de identidad y presentar la documentación exigida por el operador. Este proceso busca prevenir fraudes y garantizar que el desembolso llegue al titular legítimo de la jugada.



Es importante recordar que todos los pagos están sujetos a la normativa fiscal aplicable, lo que implica retenciones obligatorias que pueden reducir el valor final recibido. Por ello, se recomienda conocer previamente estas disposiciones para evitar sorpresas al momento de reclamar el premio.



