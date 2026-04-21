Resultados Dorado Mañana, último sorteo martes 21 de abril: números ganadores

El sorteo del Dorado Mañana correspondiente a hoy, martes 21 de abril de 2026, se realizará a las 11:00 de la mañana, como es habitual de lunes a sábado. Hasta antes de esa hora, miles de apostadores en Colombia revisan sus tiquetes y esperan la publicación oficial del número ganador y de la llamada quinta cifra, una modalidad adicional que amplía las opciones de premio.



El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los juegos de chance más consultados del país debido a la rapidez con la que se conocen los resultados y a la variedad de modalidades disponibles. Una vez finaliza la transmisión oficial del sorteo, los números quedan publicados en canales autorizados y en portales informativos especializados, lo que permite a los jugadores verificar de inmediato si lograron algún acierto.



Resultados Dorado Mañana, último sorteo hoy martes 21 de abril de 2026

A continuación, se presentan los detalles del sorteo de hoy:



Números ganadores : Sorteo 10:55 a. m.

: Sorteo 10:55 a. m. Tres últimas cifras :

: Dos últimas cifras :

: La "Quinta" cifra:

Cómo jugar el Dorado Mañana

Para participar en el Dorado Mañana, el jugador debe acercarse a un punto de venta autorizado o a un vendedor oficial de chance. Allí puede elegir un número de una a cuatro cifras, desde 0000 hasta 9999, y definir la modalidad de apuesta: directa o combinada.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En la apuesta directa, las cifras deben coincidir exactamente y en el mismo orden con el resultado del sorteo. En la apuesta combinada, el orden no es determinante, lo que aumenta las probabilidades de acierto aunque reduce el valor del premio. Además, el juego permite apostar únicamente a la última cifra (uña), a las dos últimas cifras (pata) o incluir la quinta cifra, una opción adicional vigente desde 2025.



Cuánto cuesta el Dorado Mañana

El Dorado Mañana es un juego accesible, ya que el valor de la apuesta depende del monto que desee invertir cada jugador. En Colombia, es posible apostar desde valores bajos, usualmente desde $1.000 pesos, lo que lo convierte en una opción popular para distintos presupuestos.

El plan de premios paga, por cada peso apostado, hasta 4.500 veces en la modalidad de cuatro cifras directas. Otras modalidades ofrecen pagos proporcionales, como 400 veces lo apostado por tres cifras directas, 50 veces por dos cifras y cinco veces por acertar la última cifra.



Qué días juega el Dorado Mañana

El Dorado Mañana se juega de lunes a sábado, siempre a las 11:00 de la mañana. Los domingos y días festivos no se realiza sorteo, por lo que no se publican resultados en esas fechas.



Este horario fijo ha permitido que el juego se convierta en parte de la rutina diaria de muchos apostadores, quienes suelen revisar los resultados antes del mediodía y decidir si participan en otros sorteos del día, como el Dorado Tarde o el Dorado Noche. [chancescolombia.com],



Qué hacer si se gana el Dorado Mañana

En caso de ganar el Dorado Mañana, lo primero es conservar el tiquete en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, ya que es el único comprobante válido. Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que para premios iguales o superiores a $100.000 pesos se deben cumplir requisitos adicionales.



Entre ellos, ser mayor de edad, presentar el tiquete original y el documento de identidad. En premios más altos, pueden aplicarse retenciones legales según la normativa vigente.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias