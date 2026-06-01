Resultados Dorado Tarde hoy, lunes 1 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

Miles de apostadores en Colombia comenzaron este lunes 1 de junio de 2026 consultando los resultados más recientes de Dorado Tarde, una de las modalidades de chance más populares del país gracias a sus sorteos diarios y a las diferentes opciones de apuesta que ofrece.

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Resultados Dorado Tarde del lunes 1 de junio de 2026

Número ganador: 0062

0062 Quinta cifra: 5

Los resultados son certificados por los organismos correspondientes y divulgados a través de canales autorizados para garantizar la transparencia del sorteo y la seguridad de los jugadores.

¿Cómo funciona Dorado Tarde?

Dorado Tarde opera bajo la modalidad de apuestas permanentes o chance. Los participantes pueden elegir una combinación numérica de una, dos, tres o cuatro cifras dentro del rango comprendido entre 0000 y 9999.



El objetivo es acertar el número ganador anunciado en el sorteo oficial. Dependiendo de la modalidad elegida y del nivel de coincidencia obtenido, los jugadores pueden acceder a diferentes categorías de premios.



Uno de los elementos característicos de este juego es la denominada "Quinta", una cifra adicional que complementa el resultado principal y amplía las posibilidades de obtener ganancias.

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¿Cómo jugar Dorado Tarde?

Participar es un proceso sencillo. Los jugadores deben registrar su apuesta en puntos autorizados y seleccionar el valor que desean invertir.

Las modalidades más utilizadas son:

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Apuesta directa: exige acertar el número exactamente en el mismo orden del resultado oficial.

exige acertar el número exactamente en el mismo orden del resultado oficial. Apuesta combinada: permite ganar si las cifras coinciden en un orden diferente, aunque el premio es menor.

Gracias a esta flexibilidad, Dorado Tarde continúa siendo uno de los sorteos preferidos por los aficionados a los juegos de azar en Colombia.

Plan de premios de Dorado Tarde

El sistema de pagos contempla diferentes niveles de acierto:

Cuatro cifras directas: 4.500 veces el valor apostado.

4.500 veces el valor apostado. Cuatro cifras combinadas: 208 veces la apuesta.

208 veces la apuesta. Tres cifras directas: 400 veces el valor jugado.

400 veces el valor jugado. Dos cifras acertadas: alrededor de 50 veces la inversión.

alrededor de 50 veces la inversión. Una cifra acertada o "uña": cinco veces el valor apostado.

Estas categorías permiten que los jugadores puedan obtener premios incluso sin acertar completamente el número ganador.

¿Cómo reclamar un premio?

Si resulta ganador, es indispensable conservar el comprobante original en buen estado, ya que constituye el único documento válido para reclamar el premio.

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Además, deberá presentar un documento de identidad vigente y cumplir con los requisitos establecidos por la entidad operadora.

Premios menores

Los premios de menor cuantía suelen pagarse directamente en puntos autorizados.

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Premios mayores

Las sumas más elevadas requieren procesos de validación adicionales y deben reclamarse en oficinas autorizadas por el operador.

Asimismo, algunos premios están sujetos a retenciones tributarias de acuerdo con la legislación colombiana vigente.

Recomendaciones para los jugadores

Los operadores recomiendan verificar los resultados únicamente a través de canales oficiales y conservar el tiquete hasta confirmar el resultado del sorteo.

También es importante revisar cuidadosamente los datos impresos en el comprobante al momento de realizar la apuesta para evitar inconvenientes posteriores durante el proceso de reclamación.