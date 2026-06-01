Resultados Super Astro Sol hoy, lunes 1 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

Miles de colombianos iniciaron este lunes 1 de junio de 2026 consultando los resultados más recientes de Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares del país por su modalidad, que combina un número de cuatro cifras con uno de los doce signos zodiacales.

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Estos son los resultados correspondientes al más reciente sorteo de este 1 de junio.

Resultados Super Astro Sol del lunes 1 de junio de 2026

Número ganador: 3906

3906 Signo zodiacal: Sagitario

Los resultados oficiales son divulgados a través de los canales autorizados y plataformas de los operadores habilitados, donde los apostadores pueden verificar si su jugada resultó ganadora.



¿En qué consiste Super Astro Sol?

Super Astro Sol es un juego de suerte y azar autorizado en Colombia que exige acertar una combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal.



Para participar, el jugador debe seleccionar:

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Un número entre 0000 y 9999.

Un signo zodiacal.

Los signos disponibles son:

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

También existe la modalidad automática, mediante la cual el sistema asigna aleatoriamente tanto el número como el signo zodiacal.

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¿Cuánto cuesta jugar?

Super Astro Sol ofrece opciones para distintos presupuestos:

Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $10.000 pesos por tiquete.

Esta flexibilidad ha contribuido a que el juego mantenga una amplia participación en diferentes regiones del país.

¿Dónde comprar el tiquete?

Las apuestas pueden realizarse en puntos de venta autorizados y operadores habilitados para comercializar juegos de suerte y azar.

Antes de finalizar la compra, es recomendable verificar que el comprobante incluya correctamente:

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Número seleccionado.

Signo zodiacal elegido.

Valor de la apuesta.

Fecha del sorteo.

Código de validación.

Conservar esta información es fundamental para cualquier proceso de reclamación.

Plan de premios de Super Astro Sol

El juego recompensa distintos niveles de acierto:

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Cuatro cifras y signo zodiacal: paga 42.000 veces el valor apostado.

paga 42.000 veces el valor apostado. Tres cifras y signo zodiacal: paga 1.000 veces la apuesta.

paga 1.000 veces la apuesta. Dos cifras y signo zodiacal: paga 100 veces el monto jugado.

Gracias a este esquema, los jugadores pueden acceder a premios importantes incluso sin acertar la combinación completa.

¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es indispensable presentar el tiquete original en perfecto estado, ya que constituye el único documento válido para reclamar el premio.

Dependiendo del monto obtenido, los operadores pueden solicitar:

Documento de identidad vigente.

Tiquete original de la apuesta.

Formularios adicionales para premios de alto valor.

Certificación bancaria en algunos casos.

Asimismo, los premios superiores a los límites establecidos por la ley están sujetos a las retenciones tributarias correspondientes.

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Recomendaciones para los apostadores

Los operadores recomiendan consultar los resultados únicamente a través de canales oficiales y evitar compartir fotografías completas de los tiquetes en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

También es aconsejable revisar cuidadosamente toda la información impresa en el comprobante antes de abandonar el punto de venta, con el fin de evitar inconvenientes posteriores al momento de reclamar un eventual premio.