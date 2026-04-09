Resultados Lotería de Bogotá hoy, jueves 9 de abril de 2026: números ganadores

La Lotería de Bogotá, uno de los sorteos más reconocidos y tradicionales de Colombia, realizó un nuevo sorteo este jueves 9 de abril de 2026. Cada semana, miles de colombianos permanecen atentos a este juego de azar con la esperanza de convertirse en los nuevos ganadores del premio mayor.



Además de ofrecer millonarios premios, la compra de billetes de esta lotería contribuye a la financiación de la salud pública en el país.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los sorteos se desarrollan bajo estrictos protocolos de seguridad, control y transparencia, tal como lo exige la normativa colombiana para esta clase de juegos, garantizando resultados confiables e imparciales.

La transmisión oficial puede seguirse cada jueves a las 10:25 p. m. a través de la señal en vivo de Canal Uno y en plataformas digitales oficiales como Facebook Live y YouTube.



Resultados EN VIVO de la Lotería de Bogotá – jueves 9 de abril de 2026

Una vez finalizado el sorteo de la jornada, estos fueron los números ganadores:



Número: 6127

6127 Serie: 164

Los resultados oficiales también son publicados en los canales institucionales autorizados. Las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente el billete físico y validar la información antes de iniciar cualquier trámite de cobro.



¿Cómo se juega la Lotería de Bogotá?

Para participar, el jugador debe adquirir un billete en puntos autorizados. Cada billete incluye:



Una combinación de cuatro cifras , entre 0000 y 9999 .

, entre . Una serie de tres dígitos.

Plan de premios de la Lotería de Bogotá

La lotería ofrece múltiples oportunidades de ganar, encabezadas por su premio mayor:

Publicidad

Gran Premio Mayor: 10.000 millones de pesos

1 Mega Seco: 1.000 millones de pesos

2 Secos de: 500 millones de pesos

3 Secos de: 200 millones de pesos

6 Secos de: 50 millones de pesos

10 Secos de: 20 millones de pesos

30 Secos de: 10 millones de pesos

¿Cómo reclamar los premios?

Para hacer efectivo cualquier premio, el ganador debe presentar el billete original en buen estado, sin tachaduras ni deterioro, además de su documento de identidad original.

También es importante recordar que en Colombia los premios que superan las 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, de acuerdo con la normativa vigente.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL