Resultados Lotería de Boyacá, último sorteo hoy sábado, 27 de junio de 2026: números ganadores

La Lotería de Boyacá se consolida cada semana como uno de los sorteos más tradicionales y esperados en todo el territorio colombiano. Este sábado, 27 de junio de 2026, miles de ciudadanos en todo el país mantienen su atención puesta en los resultados de la noche, con la esperanza de que sus números coincidan con el millonario plan de premios que ofrece esta institución centenaria. La expectativa es máxima, pues el sorteo representa no solo una tradición cultural, sino la oportunidad de transformar la realidad económica de los participantes gracias a sus bolsas de premios de miles de millones de pesos.



Números ganadores Lotería de Boyacá 27 de junio de 2026

De acuerdo con la información oficial del sorteo realizado este sábado, los resultados quedan registrados de la siguiente manera:



Número ganador: 4 2 2 4

4 2 2 4 Serie: 158

¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

El proceso para participar en este sorteo es sencillo y accesible para el público general. La Lotería de Boyacá funciona bajo un sistema en el que el usuario adquiere un billete o una fracción en puntos de venta autorizados o mediante plataformas digitales oficiales. Cada billete contiene un número de varios dígitos acompañado de una serie específica.

Para jugar, el interesado debe conservar su billete de forma segura y esperar a la realización del sorteo oficial. Una vez publicados los resultados, el jugador procede a comparar su número y serie con la lista oficial de ganadores. La victoria se determina si existe una coincidencia total con el premio mayor o parcial con alguno de los premios secundarios o aproximaciones, según lo estipulado en el plan de premios vigente.



¿Cuánto cuesta la Lotería de Boyacá?

El valor de la Lotería de Boyacá presenta variaciones que permiten la participación de personas con diferentes presupuestos. Los jugadores tienen la opción de comprar el billete completo o adquirir solamente fracciones del mismo. La compra de un billete completo requiere una inversión mayor, pero otorga el derecho a reclamar la totalidad del premio en caso de acertar.

Por otro lado, la adquisición de fracciones reduce el costo inicial del juego, aunque el premio a recibir es proporcional a la parte comprada. Este modelo flexible es una de las razones por las cuales el sorteo goza de una amplia base de seguidores en todo el país.



¿Qué días juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá realiza su sorteo de manera habitual todos los sábados en horas de la noche. Generalmente, el evento principal ocurre alrededor de las 10:40 p. m.. Es común que muchos usuarios consulten los resultados desde el viernes, pero es fundamental precisar que el sorteo oficial y la publicación de los números ganadores corresponden siempre al sábado. Por ejemplo, para el periodo reciente, el sorteo previo al de hoy corresponde al del sábado 20 de junio, donde el número ganador del premio mayor es el 4430 de la serie 099.



¿Cuáles son los premios de la Lotería de Boyacá?

El plan de premios de la Lotería de Boyacá es reconocido como uno de los más robustos y atractivos de Colombia. El gran protagonista es el Premio Mayor, el cual asciende aproximadamente a 15.000 millones de pesos. Además de este gran acumulado, la lotería distribuye múltiples premios secundarios denominados "secos" y aproximaciones.

Entre los premios destacados se encuentran el Premio Fortuna, de unos $1.000 millones; los premios Alegría e Ilusión, que oscilan entre los $300 y $400 millones; y los premios Esperanza, de cerca de $100 millones. También se entregan varios Premios Berraquera de $50 millones, Premios Optimismo de $20 millones y múltiples Premios Valentía de $10 millones. Esta estructura garantiza que existan miles de oportunidades de ganar incluso si no se acierta el número principal.



¿Qué hacer si se gana la Lotería de Boyacá?

Cuando un jugador resulta ganador, debe seguir un protocolo formal para garantizar el cobro de su dinero. El primer paso indispensable es conservar el billete original en perfecto estado, ya que es el único documento válido para demostrar la propiedad del premio.

Si se trata de premios menores, estos pueden cobrarse directamente en puntos autorizados, como las redes de giros. No obstante, cuando el premio es de gran cuantía o corresponde al premio mayor, el ganador debe acudir directamente a la entidad organizadora. En este proceso, se exige la presentación de la identificación personal y el diligenciamiento de formularios específicos. Es vital que el ganador verifique los plazos legales para el reclamo y tenga en cuenta las condiciones fiscales y deducciones de ley aplicables al premio obtenido.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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