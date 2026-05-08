Resultados Lotería de Santander hoy, viernes 8 de mayo de 2026: números ganadores

La Lotería de Santander realiza este viernes 8 de mayo de 2026 una nueva jornada de sorteos, manteniéndose como uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en el país.



Este sorteo continúa consolidándose como uno de los más seguidos en Colombia gracias a su trayectoria y a su amplio plan de premios, encabezado por un millonario premio mayor de 6.500 millones.

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Además, parte de los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento del sistema de salud, convirtiéndose también en una fuente de financiación social en la región.



Resultados Lotería de Santander hoy, 8 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial de esta noche, estos son los resultados correspondientes a la jornada:



Número ganador: XXXX

XXXX Serie: XXX

Las autoridades recomiendan verificar los resultados únicamente a través de canales oficiales y plataformas autorizadas antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



¿Cómo jugar la Lotería de Santander?

Para participar en la Lotería de Santander, los jugadores deben adquirir un billete que contiene un número de cuatro cifras y una serie. También existe la posibilidad de comprar fracciones, una modalidad que permite participar con una inversión menor.

El valor aproximado del juego es:



Billete completo: $18.000

$18.000 Fracción: $6.000

Los billetes pueden adquirirse en puntos autorizados, loteros tradicionales y plataformas digitales habilitadas para la venta oficial.



Plan de premios de la Lotería de Santander

La Lotería de Santander cuenta con un amplio esquema de premios que incluye diferentes categorías además del premio mayor.



Entre los principales premios se encuentran:



Premio mayor: $6.500 millones

1 seco de $700 millones

2 secos de $500 millones

3 secos de $300 millones

4 secos de $200 millones

7 secos de $100 millones

20 secos de $50 millones

10 secos de $20 millones

15 secos de $10 millones

Asimismo, el plan contempla premios por aproximaciones y coincidencias parciales, aumentando las oportunidades de ganar para los participantes.



Horario del sorteo

La Lotería de Santander realiza su sorteo semanal en horario nocturno a las 11:00 p.m.



La transmisión oficial puede seguirse a través de televisión regional y plataformas digitales autorizadas.



¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el billete original en perfecto estado y sin enmendaduras, ya que este documento será indispensable para reclamar el premio correspondiente.

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Los jugadores también deben presentar un documento de identidad válido y verificar previamente los resultados en medios oficiales.

Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los premios de mayor valor requieren trámites adicionales en oficinas principales. Además, los montos superiores al límite establecido por la ley están sujetos a retenciones por concepto de ganancia ocasional.

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Con una nueva edición en marcha, la Lotería de Santander continúa manteniendo la expectativa de miles de colombianos que cada semana participan con la ilusión de acertar la combinación ganadora y obtener alguno de los millonarios premios disponibles.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co