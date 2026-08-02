¡Pilas! Nequi anunció importante cambio desde septiembre y lanzó alerta para evitar estafas

Nequi se ha convertido en una herramienta cotidiana para millones de colombianos, quienes la utilizan para enviar y recibir dinero, realizar pagos, hacer recargas y acceder a diferentes servicios financieros desde su teléfono celular. Ahora, la plataforma anunció un cambio importante en su estructura que comenzará a regir desde el 1 de septiembre.

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Nequi se independiza de Bancolombia y empezará a operar como una compañía de financiamiento, luego de obtener la autorización correspondiente de la Superintendencia Financiera.

Pese a esta transformación, la entidad aclaró que los cambios no modificarán la forma en que los usuarios utilizan actualmente la aplicación.



¿Qué cambia para los usuarios?

La principal novedad está relacionada con la estructura de la compañía y con las posibilidades que tendrá para desarrollar nuevos productos financieros de manera directa.



Sin embargo, Nequi explicó que los servicios que hoy utilizan sus clientes continuarán funcionando con normalidad. Esto significa que la aplicación seguirá siendo la misma y que las operaciones habituales no tendrán modificaciones.

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Entre los aspectos que permanecerán sin cambios están los retiros gratuitos en cajeros automáticos, el envío y la recepción de dinero entre usuarios y las recargas realizadas mediante PSE.

Asimismo, los créditos que ya han sido solicitados tampoco tendrán afectaciones y continuarán gestionándose directamente a través de la aplicación, tal como ocurre actualmente.

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La entidad señaló que esta nueva etapa le permitirá contar con su propia licencia como compañía de financiamiento, lo que le dará un mayor margen para desarrollar directamente productos relacionados con crédito, ahorro e inversión para sus clientes, por lo que en el futuro podrán llegar novedades que beneficien a sus clientes.

Otro de los anuncios destacados tiene que ver con la protección del dinero depositado por los usuarios.

Con esta nueva etapa, los recursos que permanezcan en Nequi contarán con el respaldo de Fogafín hasta por 50 millones de pesos, de acuerdo con las condiciones y coberturas establecidas por ese fondo.

La medida hace parte de los cambios derivados de su operación como compañía de financiamiento y representa uno de los principales ajustes anunciados para esta nueva fase.

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Nequi alerta sobre posibles intentos de estafa

Junto con el anuncio de la transición, Nequi advirtió que personas inescrupulosas podrían aprovechar el cambio para intentar engañar a los usuarios mediante diferentes modalidades de fraude.

Por esa razón, la entidad enfatizó que no solicitará información financiera ni datos personales a través de terceros, llamadas telefónicas o enlaces externos.

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También recomendó desconfiar de cualquier mensaje que solicite datos con el argumento de completar el proceso de cambio o actualizar información relacionada con la cuenta.

En caso de recibir este tipo de comunicaciones, la recomendación es no compartir información personal ni financiera y verificar cualquier anuncio únicamente por medio de la aplicación oficial, la página web de Nequi o sus canales de servicio autorizados y así reducir el riesgo de caer en posibles estafas durante la transición.