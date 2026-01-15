En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
ACCIDENTE EN BOGOTÁ
YEISON JIMÉNEZ
VISAS DE INMIGRANTES
DÍA SIN CARRO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería del Quindío último sorteo jueves 15 de enero de 2026: números ganadores

Resultados Lotería del Quindío último sorteo jueves 15 de enero de 2026: números ganadores

La Lotería del Quindío juega todos los jueves, a excepción de los festivos, a las 10:30 de la noche. Siga EN VIVO los resultados y recuerde mantener su boleto en buen estado.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 15 de ene, 2026
Comparta en:
Resultados Lotería del Quindío último sorteo del jueves 15 de enero de 2026: números ganadores
Resultados Lorería del Quindío -
Archivo

La Lotería del Quindío vuelve a generar expectativa este jueves, 15 de enero de 2026, con su tradicional sorteo nocturno, una cita obligada para quienes siguen la suerte del Eje Cafetero y confían en un juego que combina tradición, transparencia y un plan de premios que cada semana reparte millones.

Hoy, el sorteo se realiza alrededor de las 10:30 p. m., y se transmite en vivo a través del circuito regional y las plataformas digitales oficiales, permitiendo que los apostadores puedan seguir la extracción de balotas desde cualquier lugar del país.

Resultados Lotería del Quindío EN VIVO jueves 15 de enero de 2026

  • Número ganador: 4310
  • Serie: 022

Este resultado es oficial y se encuentra verificado conforme a los procedimientos establecidos por la ley, garantizando la transparencia del sorteo. La Lotería del Quindío lo publica a través de sus canales autorizados para que los jugadores puedan confirmar los números ganadores.

Premios de la Lotería del Quindío

Además del premio mayor de 2.000 millones, la Lotería del Quindío ofrece un completo plan de premios que incluye premios secos y aproximaciones, aumentando las oportunidades de ganar incluso si no se acierta el número exacto:

  • 1 premio seco de 1.000 millones de pesos
  • 2 premios secos de 500 millones
  • 3 premios secos de 200 millones
  • 6 premios secos de 50 millones
  • 10 premios secos de 20 millones
  • 30 premios secos de 10 millones

Este esquema permite que los participantes tengan varias oportunidades de ganar y asegura que el juego siga siendo atractivo tanto para apostadores frecuentes como ocasionales.

¿Cómo se juega la Lotería del Quindío?

El juego consiste en elegir una combinación de cuatro dígitos más una serie, ambos impresos en el billete o fracción, y validados por el sistema oficial al momento de la compra. Cada jueves, se realiza la extracción de balotas que determina el número ganador y la serie asociada al premio mayor. Las aproximaciones y premios secundarios incluyen aciertos parciales o combinaciones específicas que también son reconocidas económicamente.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Los billetes completos y sus fracciones están disponibles en puntos de venta autorizados y plataformas digitales oficiales. El billete completo tiene un valor de $12.000, mientras que cada una de las cuatro fracciones cuesta $3.000, representando el 25 % del premio total. Esta flexibilidad permite a los jugadores ajustar su participación según su presupuesto y aumentar sus oportunidades de ganar.

¿Ganó? Así puede reclamar su premio

La entidad recuerda que para reclamar cualquier premio, el billete debe estar en buen estado, además, para montos menores, el cobro se realiza directamente en el punto de venta con el billete y la cédula. Para premios mayores, se requiere presentar el billete original firmado al reverso, acompañado de cédula, dirección, ciudad, fotocopia de la cédula, RUT actualizado y certificación bancaria reciente para consignación en cuenta.

Últimas Noticias

  1. Resultados Lotería de Bogotá y del Quindío último sorteo jueves 15 de enero: números ganadores
    Resultados Lotería de Bogotá y del Quindío -
    Lotería de Bogotá y del Quindío - Canva
    ECONOMÍA

    Resultados Lotería de Bogotá y del Quindío último sorteo jueves 15 de enero: números ganadores

  2. MiLoto 15 de enero de 2026: resultados, cuáles son los números ganadores
    MiLoto 15 de enero de 2026: resultados, cuáles son los números ganadores
    Getty Images - Baloto - MiLoto
    ECONOMÍA

    Resultados MiLoto del jueves 15 de enero de 2026: estos son los números ganadores

Los ganadores disponen de un año desde la fecha del sorteo para reclamar el premio mayor, mientras que premios adicionales tienen plazos específicos según su categoría. La presentación del billete original detiene la prescripción del plazo y permite iniciar el proceso de verificación y pago de forma segura.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Loterías

Lotería del Quindío

Publicidad

Publicidad

Publicidad