Resultados Lotería Manizales, Valle, Meta y Baloto: premios último sorteo miércoles 1 de octubre

La noche de este miércoles 1 de octubre de 2025 es una jornada decisiva para miles de colombianos. Cuatro de los sorteos más esperados de la semana —la Lotería de Manizales, la Lotería del Valle, la Lotería del Meta y el tradicional Baloto— llevarán a cabo sus juegos en vivo, con atractivas bolsas de premios que prometen cambiar la vida de los afortunados.
Como es habitual, cada sorteo será transmitido en directo a través de plataformas oficiales de televisión y redes sociales, garantizando transparencia y emoción en cada resultado. A continuación, repasamos los detalles de cada uno de ellos.
Considerada una de las loterías con mayor tradición en Colombia, la Lotería del Valle realizará su sorteo semanal a las 11:00 p. m., con transmisión en vivo por el canal Telepacífico. Esta entidad, con más de medio siglo de historia, se ha caracterizado por su solidez institucional y por ofrecer una amplia gama de premios.
Además del premio mayor, la bolsa de premios secos incluye montos millonarios que permiten que más personas tengan la posibilidad de ganar. El sorteo es supervisado por delegados que verifican la transparencia en cada paso del proceso.
Quienes hayan adquirido su billete completo o fracciones podrán validar la información oficial en el sitio web de la Lotería del Valle y sus redes sociales. También es posible comprar billetes por medios electrónicos, a través de plataformas aliadas como LottiVé, Lottired, LottiColombia y Gane, lo que amplía las opciones para los jugadores.
La Lotería de Manizales, otro de los juegos tradicionales más seguidos en el país, tendrá su transmisión en directo a las 10:30 p. m. a través de sus canales digitales, incluyendo Facebook Live y YouTube.
El plan de premios contempla no solo el acumulado mayor, sino también diferentes modalidades de premios secos que van desde los $10 millones hasta los $300 millones. Además, la lotería ofrece la innovadora modalidad llamada “Ganasiempre”, que otorga recompensas sin necesidad de acertar la serie completa del número ganador, así como premios por aproximaciones.
A la misma hora de la Lotería de Manizales, es decir, a las 10:30 p. m., también se llevará a cabo el sorteo de la Lotería del Meta, uno de los juegos más representativos de los llanos orientales.
El plan de premios está compuesto por un acumulado principal y una estructura de premios secos que, en conjunto, suman varios miles de millones de pesos en circulación.
La transmisión oficial se podrá seguir a través de Facebook Live y Canal Trece, con lo cual los interesados podrán conocer los resultados en tiempo real. Esta lotería promueve tanto la compra de billetes en puntos físicos como en modalidad digital.
Quienes prefieran jugar en línea pueden hacerlo mediante plataformas como Lottired y LotiColombia, que permiten elegir los números de forma manual o dejar que el sistema los genere al azar. Cada billete se compone de tres fracciones, lo que brinda flexibilidad en el costo de participación.
El Baloto, junto con su opción complementaria Revancha, es uno de los juegos de azar más reconocidos a nivel nacional. El sorteo de este miércoles se convierte en una nueva oportunidad para quienes buscan acertar la combinación perfecta de números.
En Baloto, los participantes deben seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, más una superbalota del 1 al 16. En la modalidad Revancha, se aplica la misma dinámica, lo que incrementa las probabilidades de obtener algún premio.
El costo de participar varía dependiendo de si se juega únicamente Baloto o también se incluye la opción Revancha. Los resultados oficiales estarán disponibles minutos después del sorteo en la página web de Baloto y en los portales de venta autorizados.
Acceder a cualquiera de estas loterías es sencillo y accesible para todo el público. Los billetes pueden adquirirse en droguerías, supermercados, tiendas de barrio y otros puntos de venta autorizados en todo el país.
También existe la posibilidad de comprarlos por internet, lo cual resulta útil para quienes prefieren comodidad y rapidez. El procedimiento básico para participar en línea es el siguiente:
LAURA NATHALIA QUINTERO
NOTICIAS CARACOL DIGTAL.