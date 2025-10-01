Resultados Lotería Manizales, Valle, Meta y Baloto: premios último sorteo miércoles 1 de octubre

La noche de este miércoles 1 de octubre de 2025 es una jornada decisiva para miles de colombianos. Cuatro de los sorteos más esperados de la semana —la Lotería de Manizales, la Lotería del Valle, la Lotería del Meta y el tradicional Baloto— llevarán a cabo sus juegos en vivo, con atractivas bolsas de premios que prometen cambiar la vida de los afortunados.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Como es habitual, cada sorteo será transmitido en directo a través de plataformas oficiales de televisión y redes sociales, garantizando transparencia y emoción en cada resultado. A continuación, repasamos los detalles de cada uno de ellos.



Resultados EN VIVO Lotería del Valle 1 de octubre

Considerada una de las loterías con mayor tradición en Colombia, la Lotería del Valle realizará su sorteo semanal a las 11:00 p. m., con transmisión en vivo por el canal Telepacífico. Esta entidad, con más de medio siglo de historia, se ha caracterizado por su solidez institucional y por ofrecer una amplia gama de premios.

Además del premio mayor, la bolsa de premios secos incluye montos millonarios que permiten que más personas tengan la posibilidad de ganar. El sorteo es supervisado por delegados que verifican la transparencia en cada paso del proceso.



Números ganadores: 4, 3, 4, 3

Serie: 134

Quienes hayan adquirido su billete completo o fracciones podrán validar la información oficial en el sitio web de la Lotería del Valle y sus redes sociales. También es posible comprar billetes por medios electrónicos, a través de plataformas aliadas como LottiVé, Lottired, LottiColombia y Gane, lo que amplía las opciones para los jugadores.



Resultados EN VIVO Lotería de Manizales 1 de octubre

La Lotería de Manizales, otro de los juegos tradicionales más seguidos en el país, tendrá su transmisión en directo a las 10:30 p. m. a través de sus canales digitales, incluyendo Facebook Live y YouTube.



El plan de premios contempla no solo el acumulado mayor, sino también diferentes modalidades de premios secos que van desde los $10 millones hasta los $300 millones. Además, la lotería ofrece la innovadora modalidad llamada “Ganasiempre”, que otorga recompensas sin necesidad de acertar la serie completa del número ganador, así como premios por aproximaciones.



Números ganadores: 1, 1, 9, 9

Serie: 058

Resultados EN VIVO Lotería del Meta 1 de octubre

A la misma hora de la Lotería de Manizales, es decir, a las 10:30 p. m., también se llevará a cabo el sorteo de la Lotería del Meta, uno de los juegos más representativos de los llanos orientales.

Publicidad

El plan de premios está compuesto por un acumulado principal y una estructura de premios secos que, en conjunto, suman varios miles de millones de pesos en circulación.



Números ganadores: 4, 9, 7, 2

Serie: 085

La transmisión oficial se podrá seguir a través de Facebook Live y Canal Trece, con lo cual los interesados podrán conocer los resultados en tiempo real. Esta lotería promueve tanto la compra de billetes en puntos físicos como en modalidad digital.

Quienes prefieran jugar en línea pueden hacerlo mediante plataformas como Lottired y LotiColombia, que permiten elegir los números de forma manual o dejar que el sistema los genere al azar. Cada billete se compone de tres fracciones, lo que brinda flexibilidad en el costo de participación.



Resultados EN VIVO Baloto y Revancha 1 de octubre

El Baloto, junto con su opción complementaria Revancha, es uno de los juegos de azar más reconocidos a nivel nacional. El sorteo de este miércoles se convierte en una nueva oportunidad para quienes buscan acertar la combinación perfecta de números.

Publicidad

En Baloto, los participantes deben seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, más una superbalota del 1 al 16. En la modalidad Revancha, se aplica la misma dinámica, lo que incrementa las probabilidades de obtener algún premio.



Baloto

Números ganadores: 32, 35, 02, 39, 26

Superbalota: 11 Revancha

Números ganadores: 20, 11, 41, 15, 25

Serie: 07

El costo de participar varía dependiendo de si se juega únicamente Baloto o también se incluye la opción Revancha. Los resultados oficiales estarán disponibles minutos después del sorteo en la página web de Baloto y en los portales de venta autorizados.

¿Cómo comprar y participar en estos sorteos?

Acceder a cualquiera de estas loterías es sencillo y accesible para todo el público. Los billetes pueden adquirirse en droguerías, supermercados, tiendas de barrio y otros puntos de venta autorizados en todo el país.

También existe la posibilidad de comprarlos por internet, lo cual resulta útil para quienes prefieren comodidad y rapidez. El procedimiento básico para participar en línea es el siguiente:

Ingresar a la página oficial de la lotería deseada o a un portal aliado. Registrarse con datos básicos (nombre, número de cédula, correo electrónico y edad). Seleccionar el sorteo de interés. Elegir el número manualmente o dejar que el sistema lo asigne aleatoriamente. Definir la cantidad de fracciones que se desean comprar. Realizar el pago a través de medios electrónicos como PSE.

Recomendaciones para los jugadores

Verifique que el número y la serie del billete correspondan al sorteo de la fecha.

Conserve el billete en perfecto estado, evitando manchas, tachaduras o deterioro.

Consulte los resultados únicamente en los canales oficiales para evitar fraudes.

Recuerde que el plazo para reclamar un premio es de 12 meses contados desde la fecha del sorteo.

Los premios que superen las 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, de acuerdo con la normativa tributaria vigente en Colombia.

LAURA NATHALIA QUINTERO

NOTICIAS CARACOL DIGTAL.

