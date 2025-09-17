Sinuano Día resultados del 17 de septiembre de 2025: números ganadores con la quinta cifra

El sorteo Sinuano Día, desarrollado en la región Caribe, forma parte del conjunto de juegos de azar que han mantenido continuidad en Colombia durante varias décadas. Su realización diaria, de lunes a sábado, lo convierte en un evento recurrente que capta la atención de quienes participan con regularidad. El miércoles 17 de septiembre de 2025 se llevó a cabo la edición número 13.075, cuyo resultado fue divulgado por los canales oficiales poco después de las 2:30 p. m., hora habitual del sorteo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este tipo de sorteos se caracteriza por su estructura sencilla: se extrae un número de cuatro cifras comprendido entre 0000 y 9999, seguido por una cifra adicional conocida como “la quinta”, que complementa el resultado principal. La mecánica está diseñada para facilitar la participación de un amplio público, sin requerir conocimientos técnicos ni procedimientos complejos.

El Sinuano Día se realiza seis veces por semana, excluyendo domingos y días festivos. En esas fechas, el sorteo adopta una denominación distinta: “Sinuano Festivo”, el cual se lleva a cabo en un horario diferente y bajo condiciones específicas que lo distinguen del formato regular. Esta diferenciación permite mantener la continuidad del juego sin alterar su periodicidad semanal. Los jugadores pueden optar por diversas formas de apuesta, que incluyen:



Número directo de cuatro cifras: se gana si se acierta el número completo en el orden exacto.

Combinaciones de tres o dos cifras: permiten participar con menos dígitos, lo que modifica las probabilidades y los montos de premio.

Cifra complementaria: “la quinta” puede ser utilizada en modalidades específicas que consideran esta balota adicional.

Resultado oficial del sorteo de Sinuano Día del 17 de septiembre de 2025

Número ganador de cuatro cifras: 9742

Quinta cifra: 7

Este resultado fue extraído mediante el sistema de baloteras certificado, bajo supervisión notarial y con presencia de delegados autorizados.



Últimos sorteos de Sinuano Día

Sorteo Fecha Número Ganador Sinuano Día 16 septiembre 2025 0909 Sinuano Noche 16 septiembre 2025 1814 Sinuano Día 15 septiembre 2025 3451 Sinuano Noche 15 septiembre 2025 1525 Sinuano Día 14 septiembre 2025 6217 Sinuano Noche 14 septiembre 2025 9413

Modalidades de apuesta en el Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.

se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

coincidencia exacta de las dos últimas cifras. 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

coincidencia de la última cifra. Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Este número de opciones ha contribuido a que el Sinuano Día sea uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día es un juego diseñado para ser accesible a todos los públicos. Los valores de las apuestas son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos.

¿Cómo se reclaman los premios del Sinuano?

El proceso para reclamar un premio en el sorteo Sinuano Día está determinado por el monto obtenido, el cual se calcula en UVT (Unidad de Valor Tributario). Para premios inferiores a 48 UVT, el jugador debe presentar el tiquete original, el documento de identidad en físico y una fotocopia legible de la cédula. Estos tres elementos son indispensables para validar la autenticidad del tiquete y la identidad del reclamante.



Cuando el premio se encuentra entre 48 y 181 UVT, además de los documentos básicos mencionados anteriormente, se requiere el diligenciamiento del formato SIPLAFT, que corresponde al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Este documento se entrega en el punto de venta autorizado y debe ser completado por el ganador como parte del protocolo de control establecido por la entidad operadora.

Publicidad

En el caso de premios superiores a 182 UVT, se deben presentar los documentos básicos junto con una certificación bancaria vigente, cuya fecha de expedición no debe superar los 30 días. Esta certificación es necesaria para realizar el pago mediante transferencia electrónica, procedimiento que se efectúa en un plazo máximo de ocho días hábiles, conforme a las políticas internas del operador del sorteo.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

Publicidad

Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

Publicidad

Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

Publicidad

Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

Publicidad

Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

Publicidad

Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

Publicidad

Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

Publicidad

Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

Publicidad

Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA

Publicidad

NOTICIAS CARACOL