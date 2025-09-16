Sinuano Día resultados del 16 de septiembre de 2025: números ganadores con quinta cifra

Publicidad
El chance Sinuano Día es uno de los sorteos más representativos del Caribe colombiano, con una tradición que se remonta a décadas. Cada tarde, a las 2:30 p.m., este sorteo despierta la expectativa de quienes confían en la suerte para transformar su jornada. El martes 16 de septiembre de 2025 no fue la excepción, y el resultado del sorteo número 13.073 volvió a ser tema de conversación en plazas, barrios y redes sociales.
El sorteo Sinuano Día se realiza de lunes a sábado, con excepción de domingos y festivos, cuando se lleva a cabo bajo la denominación “Sinuano Festivo” en un horario distinto. La mecánica del sorteo consiste en la extracción de cuatro balotas numeradas del 0000 al 9999, seguidas por una quinta balota adicional que corresponde a la cifra complementaria.
Este resultado fue extraído mediante el sistema de baloteras certificado, bajo supervisión notarial y con presencia de delegados autorizados.
El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:
Este número de opciones ha contribuido a que el Sinuano Día sea uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.
La quinta cifra, en este caso el número 5, se extrae como una balota adicional al final del sorteo. Su función principal es complementar las apuestas que incluyen esta modalidad, la cual fue introducida para ofrecer más oportunidades de ganar y dinamizar el juego. Los jugadores que hayan apostado por la quinta cifra deben verificar si su tiquete incluye esta opción. En caso de coincidencia, pueden acceder a premios especiales que varían según el monto apostado y las reglas vigentes del sorteo.
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., de lunes a sábado. Los domingos y festivos, el horario se adelanta a la 1:00 p.m., y el sorteo se denomina “Sinuano Festivo”. La transmisión se lleva a cabo en vivo por el canal regional Telecaribe, lo que permite a los jugadores seguir el evento en tiempo real y verificar los resultados de manera inmediata.
El Sinuano Día es un juego diseñado para ser accesible a todos los públicos. Los valores de las apuestas son:
El proceso para reclamar un premio en el sorteo Sinuano Día está determinado por el monto obtenido, el cual se calcula en UVT (Unidad de Valor Tributario). Para premios inferiores a 48 UVT, el jugador debe presentar el tiquete original, el documento de identidad en físico y una fotocopia legible de la cédula. Estos tres elementos son indispensables para validar la autenticidad del tiquete y la identidad del reclamante.
Cuando el premio se encuentra entre 48 y 181 UVT, además de los documentos básicos mencionados anteriormente, se requiere el diligenciamiento del formato SIPLAFT, que corresponde al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Este documento se entrega en el punto de venta autorizado y debe ser completado por el ganador como parte del protocolo de control establecido por la entidad operadora.
En el caso de premios superiores a 182 UVT, se deben presentar los documentos básicos junto con una certificación bancaria vigente, cuya fecha de expedición no debe superar los 30 días. Esta certificación es necesaria para realizar el pago mediante transferencia electrónica, procedimiento que se efectúa en un plazo máximo de ocho días hábiles, conforme a las políticas internas del operador del sorteo.
