Resultados Sinuano Noche, último sorteo hoy viernes 26 de junio de 2026: números ganadores

El sorteo del Sinuano Noche correspondiente a este viernes 26 de junio de 2026 se desarrolla en medio de gran expectativa entre miles de colombianos que prueban su suerte cada noche. Este juego de azar, consolidado como uno de los más tradicionales de la región Caribe, mantiene una alta participación diaria gracias a su mecánica sencilla y a su variado plan de premios.

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Resultados de Sinuano Noche del 26 de junio de 2026

Tras la realización del sorteo correspondiente a este viernes, estos son los resultados oficiales de la jornada:



Número ganador: 3238

Quinta cifra: 1

La dinámica del Sinuano Noche incluye la tradicional combinación de cuatro cifras y la denominada quinta balota, un elemento adicional que puede otorgar premios complementarios según la modalidad de apuesta elegida.



¿Cómo jugar Sinuano Noche?

Participar en este sorteo es muy sencillo. El jugador debe escoger un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y definir la modalidad de apuesta.



Además de acertar las cuatro cifras en el orden exacto, el juego ofrece otras modalidades que permiten obtener premios al acertar tres, dos o una cifra. También existen modalidades combinadas, en las que el orden de los números no afecta el resultado.

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¿Cuánto cuesta jugar Sinuano Noche?

El Sinuano Noche permite participar desde $500, aunque el valor de la apuesta puede aumentar según la modalidad elegida y el monto que decida invertir cada jugador.

El premio depende del tipo de apuesta y del nivel de acierto. Quienes aciertan las cuatro cifras en el orden exacto pueden recibir hasta 4.500 veces el valor apostado, mientras que las modalidades de tres, dos o una cifra ofrecen premios proporcionales.



¿Qué días juega Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se realiza todos los días del año, incluidos sábados, domingos y festivos.

Los horarios del sorteo son:



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Esta frecuencia diaria permite que los apostadores tengan una nueva oportunidad de participar cada noche.

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¿Qué hacer si gana Sinuano Noche?

Si su número resulta ganador, conserve el tiquete original en buen estado, ya que es el único documento válido para reclamar el premio.

Los premios de menor valor pueden cobrarse en los puntos autorizados o mediante las redes habilitadas por el operador. En el caso de premios de mayor cuantía, será necesario presentar el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para la validación del pago.

Dependiendo del monto obtenido, el premio puede estar sujeto a las retenciones tributarias contempladas por la legislación colombiana. Antes de iniciar el trámite, verifique siempre los resultados en los canales oficiales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.