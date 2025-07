¿Se inscribió al subsidio Mi Casa Ya? Link para consultar con número de cédula cómo va su solicitud

El programa Mi Casa Ya, una de las principales estrategias del Gobierno colombiano para facilitar el acceso a vivienda propia a hogares de bajos ingresos, ha llegado a un punto de inflexión. En julio de 2025, el Ministerio de Vivienda confirmó que no se otorgarán más subsidios durante lo que resta del actual gobierno.

La ministra de Vivienda, Helga Rivas, explicó que la decisión responde al cumplimiento de la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que contemplaba la entrega de 222.121 subsidios. Según cifras oficiales, entre agosto de 2022 y junio de 2025 se asignaron 226.735 subsidios, superando en un 2% la meta trazada. De estos, 114.700 subsidios fueron financiados por el Gobierno Nacional y 112.035 por las Cajas de Compensación Familiar, lo que ha generado controversia, ya que algunos sectores consideran que los subsidios de las cajas no deberían contarse como parte del balance estatal.

La decisión del Gobierno ha generado preocupación en el sector constructor. Gremios como Camacol han advertido que la suspensión de subsidios podría afectar la generación de empleo y la dinámica del mercado inmobiliario, especialmente en el segmento de vivienda de interés social (VIS).



¿Qué pasará con los que ya se postularon a Mi Casa Ya?

La suspensión de nuevos subsidios no implica la eliminación del programa, sino una pausa en la asignación de recursos. El programa podría ser retomado por futuras administraciones, pero durante el resto del mandato actual (hasta agosto de 2026), no se entregarán más apoyos. Esto afecta directamente a los más de 45.000 hogares que se habían postulado recientemente y que esperaban ser beneficiarios en 2025 o 2026. Para estos ciudadanos, la principal recomendación del Ministerio es consultar el estado de su solicitud y explorar otras alternativas de financiación, como los subsidios ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro, entidades territoriales o las propias cajas de compensación.



Mi Casa Ya 2025: consultar con el número de cédula

Para quienes ya se inscribieron al programa y desean conocer el estado de su solicitud, el Ministerio de Vivienda ha habilitado una plataforma en línea que permite hacer la consulta con el número de cédula.



Ingresar al sitio oficial del programa Mi Casa Ya: https://subsidiosfonvivienda.minvivienda.gov.co/micasaya/

Ingresar el tipo y número de documento del titular de la solicitud, en este caso el número de cédula.

El sistema mostrará el estado actual, que puede ser:

Postulación en trámite Documentación incompleta Solicitud aprobada Solicitud rechazada En espera de asignación de recursos

En caso de inconsistencias o dudas, la recomendación es comunicarse con el canal de atención del Ministerio o con la entidad financiera que gestionó la postulación.



Otros subsidios para compra de vivienda en Colombia

Ante la suspensión de nuevos subsidios de Mi Casa Ya, vale la pena mencionar que existen otras opciones para quienes desean adquirir vivienda nueva:



Fondo Nacional del Ahorro (FNA): ofrece líneas de crédito hipotecario y subsidios complementarios para afiliados por cesantías o ahorro voluntario. Aunque no reemplaza directamente a Mi Casa Ya, puede ser una opción viable para hogares con ingresos estables.

ofrece Aunque no reemplaza directamente a Mi Casa Ya, puede ser una opción viable para hogares con ingresos estables. Subsidios de cajas de compensación: entidades como Compensar, Colsubsidio, Cafam y Comfama continúan ofreciendo subsidios de vivienda para afiliados. Estos subsidios pueden ser utilizados para compra, construcción o mejoramiento de vivienda, y en algunos casos, para arriendo.

entidades como Compensar, Colsubsidio, Cafam y Comfama continúan ofreciendo subsidios de vivienda para afiliados. Programas territoriales: alcaldías y gobernaciones, especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, han implementado programas locales de subsidio o cofinanciación de vivienda. Se recomienda consultar directamente con las secretarías de hábitat o vivienda de cada municipio.

Aunque el programa no ha sido eliminado, su futuro dependerá de las decisiones del próximo gobierno. La ministra Rivas ha señalado que Mi Casa Ya seguirá existiendo como política pública, pero no se asignarán más recursos durante el actual periodo presidencial. Esto significa que, al menos hasta agosto de 2026, no habrá nuevas convocatorias ni asignaciones, salvo que se produzca una modificación presupuestal o una decisión extraordinaria del Ejecutivo.

