¿Se le disparó el recibo de la luz? Truco para saber cuál electrodoméstico es el problema

Cada mes, al abrir el recibo de la luz , muchos hogares podrían sentir que aumenta cada vez más. La respuesta puede estar frente a sus ojos, o más bien, conectada a su pared, pues lo que muchos no saben es que ciertos electrodomésticos del hogar, incluso cuando están apagados, continúan consumiendo energía. Este fenómeno silencioso, pero constante, se conoce como consumo vampiro o fantasma.

De acuerdo con lo explicado por Enel Colombia, así funciona este fenómeno: "Consumo fantasma, vampiro o en stand by, así se denomina el consumo silencioso de tus electrodomésticos aun cuando están apagados. Así como lo lees, electrodomésticos como televisores y decodificadores, laptops, consolas de videojuego, microondas, cafeteras, cargadores de celular siguen consumiendo entre 5% y 8% de energía si están conectados".

Afortunadamente, existe una herramienta asequible, sencilla de instalar y útil que Enel considera como una solución para detectar estos "ladrones de luz": el enchufe inteligente, que puede ayudarle a identificar qué electrodoméstico es el responsable de disparar su recibo de energía eléctrica.



El consumo fantasma o vampiro

Muchos aparatos eléctricos consumen energía incluso cuando no están funcionando activamente, un ejemplo es esa pequeña luz roja del televisor que sigue encendida aunque está "apagado". Eso, aunque no lo parezca, representa un gasto. El cargador del celular enchufado sin el teléfono, el horno microondas con reloj digital encendido, la consola de videojuegos conectada aunque no se use. Todos son ejemplos de dispositivos que consumen electricidad pasivamente.

Y es que, hasta un 10 % del consumo eléctrico de una vivienda promedio puede deberse al modo stand by, simplemente por mantener conectados aparatos que no se están usando. Si su factura de luz se ha disparado sin una causa aparente, es hora de identificar al culpable conectando un enchufe inteligente.



El truco para saber qué electrodoméstico consume más

Esta es la solución que cada vez más personas están adoptando: los enchufes inteligentes, conocidos también como smart plugs. Estos dispositivos se conectan entre el enchufe tradicional de pared y el aparato eléctrico que desea controlar. A través de una aplicación móvil, el usuario puede saber cuánto consume ese electrodoméstico, programar su funcionamiento o incluso apagarlo de forma remota desde el teléfono.

¿Y cómo le ayuda esto a bajar el recibo de la luz? Lo compartido por Enel es que, al poder visualizar el consumo de cada aparato en tiempo real, podrá detectar cuál es el que está elevando su factura y actuar en consecuencia. Por ejemplo, puede descubrir que su nevera vieja está gastando el triple de lo que debería, o que la cafetera se queda encendida toda la tarde innecesariamente.

¿Cómo funciona un enchufe inteligente?

Para instalarlo, solo necesita enchufar el dispositivo inteligente a la toma de corriente y luego conectar el aparato que desea monitorear. Después, descargue la app correspondiente en su celular, muchas de estas aplicaciones son gratuitas y compatibles tanto con Android como con iOS. Luego, debe reconocer los pasos que le indica la plataforma descargada para configurarlo.

Una vez conectado, el enchufe empezará a mostrar estadísticas de consumo en tiempo real. Algunos modelos incluso permiten ver historiales por día, semana o mes, lo que puede ayudar a analizar patrones y tomar decisiones más informadas sobre cómo y cuándo usar ciertos electrodomésticos. Los enchufes inteligentes también le permite controlar sus electrodomésticos desde cualquier parte del mundo. Por ejemplo, en caso de que haya salido de casa y olvidó apagar la plancha, con la aplicación la puede desconectar.

Además, algunos modelos tienen funciones avanzadas como el "modo ausente", que enciende o apaga luces automáticamente para simular que hay alguien en casa. También pueden ayudar a establecer rutinas automatizadas. Por ejemplo, puede programar la cafetera para que se encienda a las 6:45 a. m. y se apague a las 7:15. O puede hacer que el ventilador se active durante las horas más calurosas del día y se apague por la noche.

¿Cuánto cuesta un enchufe inteligente y cuál elegir?

Actualmente, en el mercado existen múltiples opciones con precios que oscilan entre los $30.000 o $125.000, dependiendo de la marca, funcionalidades y compatibilidad con asistentes virtuales como Alexa, Google Assistant o Siri. Algunos incluso permiten el control por voz. Al momento de elegir uno, es importante considerar:



Compatibilidad con su celular y sistema operativo.

Capacidad de carga eléctrica (en vatios).

Tamaño del dispositivo (para no bloquear otras tomas).

Conectividad Wi-Fi estable.

Funciones extra como temporizador, monitoreo por hora y estadísticas de consumo.

El Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Estados Unidos (NREL) estima que el uso eficiente de enchufes inteligentes puede reducir el consumo eléctrico entre un 1% y un 4,5%, lo que equivale a entre 500 y 1000 kWh por año, que se traduce en aproximadamente un mes entero de ahorro en la factura eléctrica. Esto se debe combinar con otras prácticas eficientes como evitar el uso de electrodomésticos en horas pico o mantenerlos limpios y bien mantenidos.



Otros consejos de Enel para reducir la factura de luz

Además del uso de enchufes inteligentes, puede implementar hábitos sencillos como:



Apague y desenchufe los dispositivos que no esté utilizando.

Evite el uso excesivo durante el horario pico (6:00 p. m. a 8:00 p. m.).

Use electrodomésticos de bajo consumo o con etiqueta energética A+++.

Haga mantenimiento periódico a su refrigerador y aires acondicionados.

Aproveche la luz natural y utilice iluminación LED.

El electrodoméstico que consume lo mismo que 8 neveras encendidas

La nevera suele ser la primera señalada cuando los números del recibo se disparan. Sin embargo, hay un actor silencioso que pasa desapercibido y que puede estar generando consumo eléctrico sin que los usuarios lo perciban: el calentador de ambientes. Según un informe respaldado por datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), este aparato, que muchas veces se mantiene encendido durante horas en temporadas frías, consume tanto como ocho neveras modernas funcionando simultáneamente.

A diferencia de la televisión, que muestra imágenes y suena, o la lavadora, que vibra y hace ruido, el calentador apenas se percibe cuando está en uso. No emite sonidos constantes ni tiene pantallas que delaten su actividad. Esto lo convierte en un consumidor silencioso de energía, lo que dificulta su identificación como causante del alto consumo eléctrico.

Este electrodoméstico, especialmente si está conectado a sistemas de calefacción central o si se utiliza en ambientes mal aislados, puede representar hasta el 31,3% del consumo total de electricidad en una vivienda unifamiliar, una proporción altísima si se compara con otros aparatos como la nevera (4%) o el televisor (2,8%).

¿Por qué consume tanto el calentador?

La razón detrás del elevado gasto energético de este aparato está relacionada con su mecanismo. Para mantener una temperatura constante en el hogar, el calentador necesita generar calor de forma continua, lo que implica un uso prolongado de electricidad, especialmente si el entorno tiene fugas térmicas.

Cuando una casa no está bien aislada, es decir, si hay grietas en las paredes, ventanas sin sellar, techos sin recubrimiento térmico, el calor generado por el calentador se escapa con facilidad. Esto obliga al sistema a trabajar más tiempo e intensamente para mantener el nivel de confort, lo que se traduce en un mayor consumo. Además, muchos calentadores no cuentan con termostatos inteligentes ni sistemas de apagado automático, por lo que permanecen encendidos más tiempo del necesario.



Otros aparatos que también consumen energía

A pesar de que el calentador se lleva el primer lugar como el electrodoméstico más demandante de energía en el hogar, no es el único al que hay que prestarle atención:



Calentadores de agua: 13,6%

Aire acondicionado y refrigeración del hogar: 10,7%

Refrigeradores (neveras): 4%

Secadoras de ropa: 3,2%

Iluminación general: 2,8%

Equipos de entretenimiento (TV, consolas, parlantes): 2,8%

Electrodomésticos de cocina (licuadoras, microondas, hornos): 1,3%

Computadores y periféricos: 1,1%

Bombas y ventiladores de horno: 1,1%

Además, un conjunto amplio de aparatos menos visibles, pero que consumen en conjunto un 26,2% adicional de la energía, también debe ser considerado. Este grupo incluye bombas de piscina, spas, parrillas eléctricas, lámparas de gas, motores, generadores, entre otros.