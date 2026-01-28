Sube la tarifa del taxi en Bogotá: la mínima quedará en $8.000 para el año 2026

La Secretaría Distrital de Movilidad expidió el decreto de actualización tarifaria para el servicio público individual tipo taxi en Bogotá, con vigencia en 2026. El ajuste define el nuevo valor de la unidad del taxímetro y actualiza los cobros de arranque, carrera mínima y recargos (aeropuerto, nocturno/dominical/festivo y puerta a puerta).

Tarifa taxi 2026 en Bogotá

De acuerdo con el decreto, la unidad del taxímetro quedó en $159 por cada 100 metros. Con esa base, el arranque (banderazo) se fijó en $4.500 y la carrera mínima en $8.000. En materia de recargos, aeropuerto quedó en $8.000, el recargo nocturno/dominical/festivo en $3.800, y el puerta a puerta en $1.500. Estos valores reemplazan el esquema del año anterior y se aplican a taxis con taxímetro como mecanismo de cobro.

El ajuste local se enmarca en la práctica anual de revisión de costos y parámetros técnicos para taxis en ciudades del país. En 2025, Bogotá había definido la unidad en $147, el arranque en $4.100, la mínima en $7.400, el recargo de aeropuerto en $7.400 y el recargo nocturno/dominical/festivo en $3.500. Esos montos se establecieron en el Decreto 040 de 2025 y fueron divulgados por la Secretaría de Movilidad en su portal institucional. La comparación frente a 2026 muestra incrementos puntuales en unidad, arranque, mínima y recargos, junto con la continuidad del esquema operativo de taxímetro.



Adicionalmente, para 2026 la Alcaldía expidió normas de movilidad con impactos tarifarios en otros modos (SITP), mediante el Decreto 007 de 2026; si bien dicho decreto no fija taxis, evidencia el marco regulatorio y la competencia distrital sobre tarifas de transporte público en la ciudad durante el mismo periodo.



Cómo se calcula la tarifa con taxímetro en 2026

El esquema por taxímetro parte de una unidad monetaria cada 100 metros. En 2026, esa unidad se fijó en $159. La carrera se compone de: arranque, distancia recorrida (número de unidades), tiempo en espera, yrecargos aplicables cuando corresponda. Concretamente:



Unidad por cada 100 metros: $159.

Arranque (banderazo): $4.500 (equivalente a 28 unidades).

Carrera mínima: $8.000 (equivalente a 50 unidades, que incluyen arranque y distancia mínima).

Recargo desde y hacia Aeropuerto El Dorado o Puente Aéreo: $8.000.

Recargo nocturno (20:00–05:00), dominical y/o festivo: $3.800.

Recargo puerta a puerta: $1.500.

¿Qué se debe verificar en el taxi y en el cobro?

La administración ha insistido en la verificación de elementos básicos del servicio: taxímetro actualizado con las tarifas vigentes, tarjeta de control refrendada con los valores del año y calcomanía visible con la tabla oficial. En 2025 estas exigencias fueron reiteradas al anunciar la actualización, con la indicación de que solo los taxímetros actualizados en talleres autorizados podían aplicar nuevas tarifas. Aunque ese pronunciamiento se emitió en otras ciudades, el estándar de control es común: la actualización del taxímetro y la exhibición visible del cuadro tarifario.



En Bogotá, cuando el mecanismo es plataforma, la tarifa se liquida de forma previa al viaje con base en distancia estimada y tráfico, lo que permite conocer el total antes del inicio del servicio. Este principio, ya explicado por el Distrito en comunicaciones pedagógicas, sigue vigente como criterio operativo para entender diferencias frente al taxímetro.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL