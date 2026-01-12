Pulso entre Mintransporte y Alcaldía de Bogotá por aumento del pasaje de TransMilenio

Desde el 14 de enero de 2026, la tarifa para los servicios de TransMilenio, TransMiZonal y TransMiCable en Bogotá queda en $3.550. Este ajuste de $350 ha desatado un debate técnico y político entre el Gobierno Nacional y la Administración Distrital. Mientras el Ministerio de Transporte señala un posible incremento desproporcionado, la Alcaldía de Bogotá sostiene que es una medida indispensable para evitar el colapso financiero del sistema ante el sorpresivo aumento del salario mínimo y los costos de los insumos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo)

En un comunicado de este 12 de enero de 2026, el Ministerio de Transporte manifestó que el incremento del 10,9 por ciento no está plenamente justificado por el alza del salario mínimo. Según la cartera nacional, este ajuste supera el Índice de Precios al Consumidor (5,1 por ciento), que tradicionalmente ha sido el referente principal para los análisis tarifarios del transporte público.



El Ministerio argumentó que los costos laborales son solo una de las variables estructurales del sistema y que no se puede realizar un traslado inmediato de este costo al usuario sin un análisis técnico y financiero integral. Por ello, junto a la Superintendencia de Transporte, solicitará a TransMilenio S.A. un desglose detallado que diferencie los costos asociados al IPC, al salario mínimo y a la eficiencia operativa. La entidad enfatizó que, dado que la Nación cofinancia la infraestructura y recientemente aprobó convenios para flota eléctrica, es imperativo adoptar decisiones técnica y fiscalmente responsables que protejan el interés general.



(Lea: ¿Desde cuándo subirá pasaje de TransMilenio a $3.550? Estas personas tendrán algunos viajes gratis)



Las razones de la Alcaldía de Bogotá para el aumento de 350 pesos

Por su parte, la Alcaldía de Bogotá explicó que la propuesta inicial era de un incremento de solo $250, basada en una proyección de aumento del salario mínimo del 11 por ciento. Sin embargo, el Gobierno Nacional decretó un incremento del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) del 23 por ciento. Este cambio, según el Distrito, impactó directamente al sistema, ya que el 20 por ciento de los costos operativos de TransMilenio están indexados a esta variable.

Publicidad

Además del factor laboral, la administración distrital detalló otros incrementos en los insumos indispensables para la operación:



ACPM : registró una variación superior al 15 por ciento entre octubre de 2024 y octubre de 2025.

: registró una variación superior al 15 por ciento entre octubre de 2024 y octubre de 2025. Gas Natural Vehicular (GNV) : aumentó más del 10 por ciento, con el riesgo de subir hasta un 50 por ciento en 2026 si se requiere importar gas.

: aumentó más del 10 por ciento, con el riesgo de subir hasta un 50 por ciento en 2026 si se requiere importar gas. Carga prestacional: el sistema emplea a 35.000 colaboradores, de los cuales el 87 por ciento percibe entre uno y dos salarios mínimos, lo que obliga a actualizar sus remuneraciones según la ley.

La Alcaldía indicó que no realizar este ajuste podrían presentarse afectaciones en la calidad del servicio, como menor oferta, intervalos más largos y reducción en la confiabilidad del SITP. Desde el Distrito añadieron que el aumento propuesto contribuye a mitigar y reducir la presión sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria.

NOTICIAS CARACOL