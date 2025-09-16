En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DESCERTIFICACIÓN
PARO EN BOGOTÁ
VENEZUELA
JEP
DAYRO MORENO, 40 AÑOS
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Subsidio de vivienda Colsubsidio ofrece hasta $42 millones para comprar casa o apartamento en 2025

Subsidio de vivienda Colsubsidio ofrece hasta $42 millones para comprar casa o apartamento en 2025

Esta caja de compensación cuenta con subsidios para vivienda nueva o usada, además de un apoyo para familias que están pagando arriendo. Ojo a los requisitos para postularse.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 16, 2025 06:36 p. m.
Comparta en:
Subsidio de vivienda Colsubsidio ofrece hasta $42 millones
Subsidio de vivienda Colsubsidio ofrece hasta $42 millones -
Getty Images - Colsubsidio

Publicidad

Publicidad

Publicidad