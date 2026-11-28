Miles de apostadores en todo el territorio nacional consultan el sorteo diario de Super Astro Sol para verificar si su combinación de cuatro cifras y signo zodiacal resultó favorecida este sábado 28 de noviembre de 2026. Conozca aquí el reporte oficial de la jornada y las recomendaciones clave para el cobro de premios.



El juego de suerte y azar Super Astro Sol lleva a cabo su sorteo habitual en la franja de la tarde, bajo la supervisión de las autoridades competentes que garantizan la transparencia en el proceso de extracción de las balotas y la selección del signo zodiacal. Este formato permite a los participantes multiplicar el valor de su apuesta según el número de cifras acertadas en estricto orden de izquierda a derecha y la coincidencia con el signo elegido.



¿Qué número y signo cayó en Super Astro Sol hoy, 28 de noviembre?

A continuación, se presenta el detalle oficial correspondiente al premio principal del sorteo realizado este sábado 28 de noviembre de 2026. Se recomienda a los jugadores revisar cuidadosamente el colilla o comprobante físico o digital emitido al momento de realizar la transacción en los puntos autorizados:



Números ganadores: Pendiente

Pendiente Signo Zodiacal: Pendiente

Para obtener el premio mayor de esta modalidad de chance, el billete debe coincidir exactamente con las cuatro cifras en el orden en que fueron extraídas, además del signo del zodiaco correspondiente. Existen también pagos proporcionales para quienes aciertan las tres últimas cifras más el signo, o las dos últimas cifras junto con el signo zodiacal seleccionado al momento de la jugada.



¿Qué hacer en caso de resultar ganador en Super Astro Sol?

Si el comprobante de apuesta coincide con los resultados oficiales publicados para la jornada del 28 de noviembre, el ganador debe seguir un protocolo específico para hacer efectivo el pago de su dinero de manera segura y sin contratiempos ante el operador autorizado:



Conservar el tiquete original en buen estado: El colilla de apuesta es el único documento válido al portador para reclamar el premio. No debe presentar tachaduras, enmendaduras, rupturas ni alteraciones que impidan leer con claridad el código de seguridad, la fecha del sorteo, las cifras apostadas y el signo zodiacal. Presentar documento de identidad: Para cualquier trámite de cobro, especialmente cuando los montos superan los topes establecidos para pagos inmediatos en puntos de venta minoristas, es indispensable presentar la cédula de ciudadanía original o el documento de identificación válido en Colombia. Acudir a los puntos autorizados: Los premios de menor cuantía suelen pagarse directamente en los puntos de venta habilitados de la red comercial correspondiente en cada departamento. Cuando el premio supera determinado monto en Unidades de Valor Tributario (UVT), el ganador debe dirigirse a las oficinas principales del concesionario o a las entidades financieras aliadas designadas para realizar el desembolso mediante transferencia bancaria o cheque. Verificar los plazos de caducidad: De acuerdo con la normativa vigente en Colombia para los juegos de suerte y azar, los ganadores cuentan con un plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de realización del sorteo, para reclamar su premio antes de que opere la prescripción del derecho al cobro.

Retenciones de ley por ganancias ocasionales en Colombia

Los premios obtenidos en loterías, rifas, apuestas y similares en Colombia están sujetos a las disposiciones tributarias establecidas en el Estatuto Tributario Nacional. Cuando el valor del premio supera las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), se aplica de manera automática la retención en la fuente por concepto de ganancia ocasional, la cual corresponde a una tarifa del 20 % sobre el monto total ganado.

Adicionalmente, dependiendo del monto del desembolso y del medio de pago utilizado, pueden aplicarse deducciones financieras como el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido como el 4x1000. El operador autorizado realiza estas retenciones directamente al momento de liquidar el premio, entregando al ganador el valor neto junto con el respectivo certificado tributario para su declaración de renta, en caso de estar obligado a presentarla.



Importancia de jugar legal y verificar con Coljuegos

Las autoridades del sector reiteran el llamado a la ciudadanía para que realice sus apuestas exclusivamente en puntos físicos o plataformas digitales debidamente autorizadas por Coljuegos, la entidad administradora del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en el país.

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Participar en sorteos legales no solo garantiza el respaldo financiero y el pago oportuno de los premios obtenidos, sino que también asegura que los recursos recaudados por concepto de derechos de explotación sean transferidos directamente al sistema de salud pública de los colombianos. Antes de efectuar cualquier jugada, los usuarios pueden verificar en el portal oficial de Coljuegos el listado de operadores y concesionarios habilitados en todo el territorio nacional.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

