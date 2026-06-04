SuperGiros y SuRed pagarán $230.000 a estas personas en junio de 2026: plazos para cobrar incentivo

El Departamento de Prosperidad Social informó el inicio del quinto ciclo de transferencias del programa Colombia Mayor en todo el país. La entrega de recursos se realizará entre el 5 y el 24 de junio de 2026, con una programación ajustada por el calendario electoral del 21 de junio.



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Este ciclo contempla la entrega de transferencias a cerca de 3 millones de personas mayores en el país, con una inversión superior a 649.000 millones de pesos.



¿De cuánto es el subsidio de Colombia Mayor?

El programa Colombia Mayor está dirigido a personas que no cuentan con una pensión y que se encuentran en condiciones económicas definidas por el Gobierno nacional. En este ciclo, los beneficiarios reciben un pago de $230.000, valor que corresponde a grupos priorizados dentro del programa. Este monto se entrega como parte de la estrategia de apoyo económico destinada a cubrir necesidades básicas.

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La asignación del valor depende de condiciones definidas dentro del programa, como edad y clasificación en los sistemas de identificación de beneficiarios.



SuperGiros y SuRed estarán a cargo de los pagos

La operación de entrega de los recursos estará a cargo de los operadores SuperGiros y SuRed, que cuentan con cobertura nacional. Los beneficiarios podrán acercarse a cualquiera de los puntos autorizados para reclamar el incentivo, sin necesidad de intermediarios. En total, la red de atención supera los 31.000 puntos en zonas urbanas y rurales.

Prosperidad Social indicó que los pagos deben realizarse únicamente en estos puntos habilitados, con el fin de garantizar el acceso directo a los recursos.



Plazos para reclamar el incentivo

El cobro del subsidio debe realizarse dentro del periodo establecido para cada ciclo. En este caso, el plazo máximo es el 24 de junio de 2026. De acuerdo con la entidad, los pagos se efectuarán inicialmente del 5 al 18 de junio, se suspenderán durante el fin de semana electoral y se reanudarán entre el 22 y el 24 de junio hasta completar el proceso.



Las personas que no reclamen el dinero dentro de las fechas señaladas pueden quedar sujetas a procesos de suspensión o reasignación en ciclos posteriores, según las condiciones del programa. Por esta razón, la entidad recomienda a los beneficiarios estar atentos a las fechas y a la información oficial sobre los pagos.



Para acceder al incentivo, los beneficiarios deben presentar su documento de identidad en los puntos autorizados. Además, es importante verificar previamente la disponibilidad del pago a través de los canales de atención.

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Prosperidad Social también indicó que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios. La entidad recomienda mantener actualizados los datos de contacto, ya que a través de estos se envía información sobre los ciclos de pagos y novedades del programa.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL