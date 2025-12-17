D1 confirma que cerrará todas sus tiendas durante estas fechas de fin de año: prográmese

Tiendas D1 es una cadena de supermercados que opera bajo un modelo de descuento duro en Colombia. El enfoque principal de esta empresa es ofrecer productos a precios reducidos mediante una estructura de costos optimizada. Su propuesta de valor se basa en eliminar intermediarios, contar con marcas propias y ajustar los gastos operativos para reflejar precios menores en el consumidor.

La operación de D1 en Colombia abarca una presencia extensa. La compañía cuenta con más de 2.500 tiendas distribuidas en todo el territorio nacional. Este despliegue cubre al menos 31 de los 32 departamentos del país y alcanza a cerca de 520 municipios. En términos territoriales, esa presencia abarca aproximadamente el 87 % del territorio nacional.



Esta cobertura convierte a Tiendas D1 en una de las cadenas de supermercados de este tipo más accesibles a nivel nacional. Su expansión ha sido rápida y continua desde su llegada al país en 2009, bajo la dirección del Grupo Koba.



Tiendas D1 cerrará sus tiendas en dos fechas clave de fin de año

Tiendas D1 confirmó que sus tiendas físicas no abrirán en dos fechas específicas de esta temporada de fin de año: el 25 de diciembre y el 1 de enero. En ambos días habrá suspensión completa de atención presencial en todos sus puntos de venta.



25 de diciembre

Ese día, Día de la Navidad, D1 no abrirá ninguna tienda a nivel nacional. La compañía emitió un comunicado en redes sociales y otros canales para informar a sus clientes que no ofrecerá servicio presencial. La medida se tomó con el objetivo de permitir que los colaboradores puedan compartir la fecha con sus familias.



1 de enero

El primer día del año también estará marcado por el cierre de todas las tiendas. No habrá atención al público en ningún establecimiento físico de D1. En el mismo comunicado corporativo se reiteró que la suspensión del servicio presencial se aplica a nivel nacional y busca que los trabajadores de la cadena puedan descansar y empezar el año junto a sus seres queridos.



Una recomendación para los clientes del D1 es anticipar las compras para evitar inconvenientes por los ajustes de operación durante estas fechas. Aunque los días 24 de diciembre y 31 de diciembre las tiendas operarán, podría haber modificaciones en los horarios, por lo que se sugirió planificar con antelación.

El anuncio de la cadena de supermercados cayó muy bien entre los usuarios, quienes rápidamente comentaron la publicación: "Excelente, sus colaboradores también tienen familia y un descanso les cae muy bien. No les alarguen el horario del 24 y 31 👏🏼👏🏼👏🏼", "Me encanta. De hecho espero que el 24 y el 31 todos sus colaboradores salgan al medio día, ellos también merecen compartir en familia 😍❤️" y "Me parece muy bien, miles de trabajadores en familia".

