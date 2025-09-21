En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ASONADA EN HUILA
VENEZUELA
GAZA
JORGE HERNANDO URIBE
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Visa americana subirá de precio en Colombia este 1 de octubre: se acercaría a los $2 millones

Visa americana subirá de precio en Colombia este 1 de octubre: se acercaría a los $2 millones

Tenga en cuenta que este nuevo valor en la visa no aplicará para quienes ya hayan pagado la tarifa anterior y tengan su cita confirmada antes de esa fecha. Esto es lo que debe saber.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 21 de sept, 2025
Comparta en:
Visa americana subirá de precio en Colombia este 1 de octubre
Visa americana subirá de precio en Colombia este 1 de octubre -
Colprensa - Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad