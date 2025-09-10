Publicidad

Noticias Caracol
Noticias Caracol  / El rastro  / Inocencia interrumpida: los crímenes a sangre fría de dos pequeños que estremecieron a Colombia

Inocencia interrumpida: los crímenes a sangre fría de dos pequeños que estremecieron a Colombia

Los casos de Jackeline Velasco, de 10 años, y Sebastián Castillo, de 6, reflejan los crímenes que han enlutado a Colombia. Los sueños de los más inocentes han sido truncados por criminales que les quitaron la vida.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: septiembre 10, 2025 01:05 p. m.
