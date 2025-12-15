EN VIVO Salario mínimo 2026: día clave para decidir el incremento entre trabajadores y empresarios

Representantes de los trabajadores, empresarios y funcionarios del Gobierno Nacional se reúnen este lunes 15 de diciembre para tratar de determinar, por consenso una última vez, el aumento del salario mínimo para 2026. Los sindicatos y centrales obreras mantienen su propuesta de que el incremento sea de dos dígitos; es decir, mayor al 10 por ciento, siendo el 16 por ciento el pedido puntual.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, dijo que si los empresarios no suben a dos dígitos, cree que no habrá acuerdo. El Gobierno quedará con "las manos libres para definir cuál es el incremento salarial del próximo año". Los trabajadores esperan que, dadas las "provocaciones y bloqueos institucionales" realizados al gobierno desde el Congreso de la República, la decisión final del gobierno sea "generosa".



Por su parte, los gremios económicos, que reportaron un "muy buen ambiente" tras su reunión con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se mantienen en su propuesta del 7,2 %. María Elena Ospina, presidenta de Acopi, dijo que hay una voluntad para concertar y continuar explorando posibilidades. Para la empresaria, se debe ser "muy responsable con las cifras," tomando en cuenta prioritariamente el tema de la productividad y la inflación.



¿En cuánto quedaría el salario mínimo en Colombia para 2026?

Aunque el encargado de las negociaciones es Sanguino, fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien entregó una cifra de lo que pretende el Gobierno Nacional, situando que el aumento debería llegar a un doble dígito; es decir, el 10 por ciento.

Así las cosas, con esa cifra, el incremento pasaría de 1.423.500 pesos a 1.565.850 pesos, lo que representaría un aumento de 142.350 pesos.



Posible incremento = 10 por ciento

Posible salario mínimo en 2025 con ese aumento =1.565.850 pesos

¿En cuánto quedaría el salario mínimo con la propuesta de los trabajadores?

Los sindicatos han manifestado que la base para la negociación debe plantearse en el doble dígito, situación que consideran que debe ser asumida por los empresarios para negociar. Para los trabajadores, el aumento tiene que ser del 16 por ciento. Esto significaría un aumento de 227.760 pesos.



Posible incremento = 16 por ciento

Posible salario mínimo en 2025 con ese aumento =1.651.260 pesos

¿En cuánto quedaría con la propuesta de los empresarios?

Algunos de los gremios de los empresarios han señalado que la negociación debe ser "muy responsable con las cifras” y que se mantiene la "voluntad de la concertación". La cifra que han manejado es de 7.2 por ciento.



Posible incremento = 7.2 por ciento

Posible salario mínimo en 2025 con ese aumento =1.525.992 pesos

