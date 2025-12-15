En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / EN VIVO Salario mínimo 2026: día clave para decidir el incremento entre trabajadores y empresarios

EN VIVO Salario mínimo 2026: día clave para decidir el incremento entre trabajadores y empresarios

Este lunes 15 de diciembre es una fecha clave para determinar el aumento del salario mínimo para 2026. Los diferentes miembros de la mesa de concertación tiene la oportunidad de llegar a un consenso, de lo contrario el Gobierno Nacional podría expedir el incremento por decreto.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 15 de dic, 2025
EN VIVO Salario mínimo 2026: día clave para decidir el incremento entre trabajadores y empresarios
Imagen de referencia del salario mínimo para 2026.
Archivo

