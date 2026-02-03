BTS regresa a los escenarios y Netflix transmitirá su concierto: fecha y hora exacta en Colombia

El primer concierto de la superbanda BTS tras su prolongada pausa será emitido por Netflix el próximo 21 de marzo, en directo y a nivel global, dijo este 3 de febrero la plataforma, que también lanzará un documental sobre el regreso de la banda más famosa del K-pop. Por primera vez en tres años y nueve meses "el septeto regresa de manera muy esperada a los escenarios para actuar en directo a nivel mundial en Netflix, incluido en todos los planes", anunció la plataforma en su sitio web de noticias Tudum.

¿A qué hora será el concierto de BTS transmitido por Netflix?

El concierto se celebrará un día después del esperado lanzamiento del nuevo álbum de BTS, 'Arirang', en la emblemática plaza de Gwanghwamun, frente al palacio Gyeongbokgung, el principal de la capital surcoreana. La elección de un enclave histórico para el primer concierto del grupo como formación completa va en línea con el título del nuevo disco, 'Arirang', una alusión a la canción folclórica más representativa de Corea del Sur, considerada un símbolo de identidad y unión nacional.

Durante el espectáculo, BTS interpretará temas del nuevo álbum, su primero desde 'Proof' (2022), según Netflix, mientras que el concierto servirá como antesala de su gira mundial, la más grande en la historia del K-pop, que arrancará el 9 de abril en la ciudad surcoreana de Goyang e incluirá paradas en América Latina y España, entre otras regiones. El concierto es el 21 de marzo a las 5 de la mañana (hora México), es decir, es las 6 de la mañana en Colombia.



Netflix también anunció el estreno, el 27 de marzo, del documental 'BTS: THE RETURN', centrado en el regreso del grupo, que abordará el proceso creativo del nuevo álbum y el reencuentro de los siete integrantes tras completar el servicio militar obligatorio, periodo que motivó la pausa de sus actividades conjuntas.



¿Quiénes son los integrantes de BTS?

BTS es un grupo surcoreano de pop que se ha convertido en uno de los fenómenos musicales más influyentes del siglo XXI. La banda está conformada por siete integrantes, cada uno con una identidad artística definida y un rol específico dentro del grupo. Desde su debut en 2013 bajo la compañía Big Hit Entertainment (hoy HYBE), BTS ha destacado no solo por su música, sino también por sus letras, su mensaje social y su conexión global con los fans.

El líder del grupo es RM (Kim Nam-joon). Además de ser el rapero principal, es reconocido por su habilidad como compositor y productor. RM suele representar a BTS en entrevistas internacionales y es una figura clave en la construcción del discurso artístico del grupo, que aborda temas como la identidad, la juventud y la salud mental.

Jin (Kim Seok-jin) es el integrante de mayor edad. Es vocalista y destaca por su voz clara y estable, además de su carisma. También es conocido por su sentido del humor y por aportar una energía cercana y espontánea a la dinámica del grupo. Suga (Min Yoon-gi) es rapero, productor y compositor. Su estilo es introspectivo y directo, y muchas de sus letras reflejan experiencias personales, así como críticas sociales. Dentro de BTS, Suga cumple un papel fundamental en la creación musical.

J-Hope (Jung Ho-seok) es rapero y bailarín principal. Se caracteriza por su energía en el escenario y su versatilidad artística. Además, ha participado activamente en la composición y producción de varias canciones. En el área vocal se destacan Jimin (Park Ji-min), V (Kim Tae-hyung) y Jungkook (Jeon Jung-kook). Jimin es conocido por su expresividad, su técnica vocal y su danza contemporánea. V aporta una voz grave distintiva y una fuerte presencia artística, mientras que Jungkook, el integrante más joven, es considerado el “maknae dorado” por su talento integral como cantante, bailarín y performer.

