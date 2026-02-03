Snoop Dogg sufre dolorosa pérdida: su nieta de 10 meses murió tras una valiente lucha por la vida

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse una noticia que ha conmovido a miles de seguidores en redes sociales. Cori Broadus, la hija menor del icónico rapero Snoop Dogg, anunció con profundo dolor el fallecimiento de su pequeña hija, Codi Dreaux, de apenas 10 meses de edad.

La noticia, que rápidamente se volvió viral, pone fin a una dura batalla de salud que la bebé enfrentó desde su nacimiento.

La triste noticia fue confirmada por la propia Cori Broadus, de 26 años, a través de sus historias de Instagram. Con una fotografía en blanco y negro donde se le veía sonriendo junto a su bebé, la joven escribió un mensaje que ha roto el corazón de sus seguidores: "Perdí al amor de mi vida. Mi Codi", acompañado de un emoji de ala de ángel.



Por su parte, el prometido de Cori y padre de la menor, Wayne Deuce, también utilizó sus plataformas digitales para expresar su desolación. En sus publicaciones, Deuce manifestó haber sido la persona más triste desde la partida de su hija, aunque encontró consuelo en saber que la pequeña finalmente descansa en paz. Según informó People en Español, el joven padre aseguró que siempre amará a su "princesa". (Lea también: El emotivo mensaje de despedida de Macaulay Culkin a la actriz Catherine O'Hara: "Mamá, te quiero")



Síndrome HELLP

La historia de la bebé Codi Dreaux estuvo marcada por la adversidad desde antes de su llegada al mundo. En diciembre de 2024, Cori anunció su embarazo de alto riesgo, señalando que los médicos estaban muy preocupados por su salud y la de la bebé.



Finalmente, la pequeña nació en febrero de 2025, tres meses antes de lo previsto, llegando al mundo con solo seis meses de gestación. La causa detrás de este nacimiento prematuro fue una condición médica conocida como síndrome HELLP. Según reportó Caracol Televisión, esta es una variante extremadamente peligrosa de la preeclampsia que pone en riesgo vital tanto a la madre como al bebé.

Debido a estas complicaciones, Codi pasó sus primeros 10 meses de vida en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales luchando día a día por superar las secuelas de su prematurez.

A pesar de los diagnósticos reservados, hubo momentos de luz para la familia Broadus. El 6 de enero de 2026, Cori compartió con alegría que finalmente había podido llevar a su hija a casa después de casi un año en el hospital. En ese momento, la hija de Snoop Dogg agradeció a sus seguidores por cada oración y mensaje de amor recibido, creyendo que el milagro se había cumplido. Lamentablemente, esta estancia en casa fue breve, ya que la salud de la pequeña se deterioró apenas unas semanas después de recibir el alta médica.



El historial de salud de Cori Broadus: lupus

La muerte de la pequeña Codi se suma a una serie de desafíos personales que Cori Broadus ha enfrentado públicamente. Desde los 6 años, la joven fue diagnosticada con lupus, una enfermedad autoinmune crónica que afecta diversos órganos y que ha condicionado su calidad de vida.

Esta condición la ha llevado a hablar abiertamente sobre sus batallas contra la depresión, derivadas de las dificultades físicas y emocionales de vivir con una patología prolongada.

Sumado a esto, en enero de 2024, apenas meses antes de quedar embarazada, Cori sufrió un derrame cerebral severo que obligó a una hospitalización de urgencia. Estas complicaciones previas hacían que su proceso de maternidad fuera seguido de cerca por sus fans, quienes hoy lamentan que, tras superar tantos obstáculos, la familia deba enfrentar la pérdida de la nieta del rapero Snoop Dogg.

***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.