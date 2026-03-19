Actor de 'Padres e Hijos' recuerda el día que Dios le ayudó a no ser infiel: "Lloré en el motel"

Juan Pablo Obregón, actor colombiano, es noticia una vez más por su testimonio de vida. Recientemente se han hecho virales unas declaraciones que dio el famoso a Se Dice De Mí, de Caracol Televisión, relatando una experiencia que tuvo en un motel, donde según él Dios intervino para que no le fuera infiel a su esposa.

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Obregón no solo es reconocido en el país por su paso por grandes producciones nacionales como 'Padres e Hijos', sino también porque desde hace algunos años cambió su estilo de vida y se convirtió en misionero católico. Actualmente, el actor tiene una gran familia junto a su esposa y sus seis hijos, pero no siempre fue así.



La experiencia de Juan Pablo Obregón en un motel

En el programa de entrevistas, el actor reveló que años atrás tuvo una doble vida, aunque era un hombre casado fuera de su casa consumía sustancias y le era infiel a su pareja. Esa situación cambió radicalmente luego de una experiencia espiritual que tuvo en un motel.

Según detalló Obregón, todo ocurrió un día en el que llegó junto a un amigo y dos mujeres a un motel, dispuesto a engañar a su esposa. "Yo había perdido el respeto hacia la mujer. Se acuestan ellas dos en la cama y yo les digo: 'esperen un momentico'". Agregó que en ese momento fumó marihuana, pues "no era capaz de ser infiel si no lo hacía".



El actor reveló que fue en ese instante en el que algo inexplicable ocurrió y que hoy en día él y su esposa lo interpretan como una intervención divina. "Yo las volteó a mirar y, yo no las vi así, pero me acordé de una película que se llama 'El abogado del diablo', con Keanu Reeves, donde él está acostado en la cama y ellas son diablas".



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La escena de la película fue un reflejo para el actor en ese momento, lo que lo llevó a reflexionar sobre lo que estaba haciendo con su vida y cómo esto estaba afectando también a su familia.

"Empiezo a llorar en pleno motel, les pedía perdón a ellas. Les decía: 'yo soy un hombre casado, yo amo a mis hijos y a mi esposa'", reveló el actor.

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Pero esa no fue la única situación que cambió el rumbo de la vida de Juan Pablo Obregón y su familia. A esta experiencia se sumó que su esposa, Ana María Malagón, un buen día descubrió la doble vida que llevaba fuera de su casa.

Esto ocurrió un día que el actor salió a jugar baloncesto y olvidó su celular en la casa. Su esposa empezó a revisarlo y encontró todas las conversaciones comprometedoras que guardaba ahí. "Tuvo dos horas y media para buscar en mi celular y se da cuenta de una segunda vida que yo llevaba hace años. Vio conversaciones, vio fotografías", recordó.

En el programa, la misma Ana María Malagón detalló que "descubrir esto fue como sentir que yo lo había hecho. Lo que uno no entiende es que cuando uno se casa se hace una sola carne, entonces lo que hace tu esposo es como si tú lo hicieras. Yo me sentía sucia".

Juan Pablo Obregón y su esposa, luego de esta crisis, encontraron un nuevo rumbo para su vida familiar. Sanaron y se convirtieron en misioneros católicos, lo que llegó con un nuevo propósito y estilo de vida para el actor.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL