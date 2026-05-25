Famoso cantante se declara homosexual tras 14 años de matrimonio con una mujer: así reaccionó ella

Caleb Shomo, vocalista de la banda estadounidense de hardcore punk Beartooth, sorprendió al mundo digital al revelar en una emotiva publicación que es gay. Lo que más ha generado reacciones sobre su declaración es que está casado con una mujer desde hace 14 años.

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A través de su cuenta de Instagram, el hombre de 33 años decidió romper el silencio sobre un tema que había ocultado toda su vida y que, según él, decidió no esconder más para no seguir afectando a sus seres queridos con suposiciones y chismes sobre su orientación sexual.



La publicación de Caleb Shomo

"Ha habido mucha especulación en torno a mi vida personal últimamente y me siento obligado a aclarar las cosas antes de que esto afecte más a las personas que amo. Soy un hombre orgullosamente gay", expresó abiertamente el artista en su carta pública.

Shomo señaló que su orientación sexual es algo que ha estado "asimilando y afrontando en mi vida desde hace bastante tiempo". Además, detalló a los fans de su proyecto musical que, aunque en sus letras no estaba expresado su sentir explícitamente, siempre le habló al público de la manera en la que este secreto afectó su vida desde niño.



"Hay 4 álbumes muy autocríticos sobre la exploración de mi crianza religiosa, la depresión, el autoodio, el auto-desprecio y la desesperanza", detalló y también agregó que todo esto derivó en que terminara ocultando su verdad detrás de "el alcohol".



El vocalista de la banda explicó en la publicación que hace un tiempo decidió dejar el alcohol y empezar un camino de autoconocimiento, el cual lo llevó a una reconciliación con su sexualidad y construir un amor propio sólido. "Creo que es imposible amar cada parte de ti cuando te niegas a enfrentar cada una de esas partes de frente. Estoy intentando finalmente estar orgulloso de quién soy y creo que esto es una parte enorme de ese viaje", escribió.

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Caleb también aseguró que decidió hacer pública su orientación sexual surge de la sinceridad que siempre ha tenido con su música y sus composiciones, por lo que antes de empezar a trabajar en el próximo álbum de su banda decidió ser honesto con su público. "Me niego a censurar o suavizar ninguna parte de ello, desde la música hasta el contenido de las letras y la forma en que me presento".

Finalmente, el cantante agradeció a todas aquellas personas que, tras compartir su realidad le han manifestado "amor y empoderamiento", señalando que "estaré eternamente en deuda con ustedes y espero que sepan lo mucho que significan para mí". También envió fortaleza a las personas que todavía siguen escondiendo partes importantes de su identidad.

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¿Qué dijo su esposa?

Aunque la publicación de Shomo, en la que no permitió dejarle comentarios, ha generado principalmente reacciones positivas, lo cierto es que muchos de los internautas se cuestionaron qué está pasando con Fleur Shomo, su esposa hace 14 años.

La mujer también hizo público su sentir en su cuenta de Instagram, la cual ahora aparece privada. Según medios internacionales, en su publicación la mujer manifestó que desde hace algunos meses ella y su esposo han estado atravesando un "momento de confusión doloroso".

Fleur destacó que sigue amando a su esposo y que lo apoya en su decisión de hacer esto público. "Siempre querré amar, proteger y apoyar a Caleb. He cuidado más de su bienestar a lo largo de los años que de cualquier otra cosa en el mundo".

Sin embargo, reconoció que no es fácil aceptar esta noticia después de 14 años. "Soy la única persona que tiene que lidiar con la dualidad de esta situación. Apoyarlo mientras pierdo todo ha sido increíblemente difícil de resolver. Puedes amar y apoyar a tu persona en el momento más difícil de su vida, mientras también te destruyes por completo y te pierdes a ti misma a la vez".

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La mujer también dejó claro que "nuestros casi 14 años de matrimonio fueron maravillosos y llenos de mucha diversión, aventura y amor. Nadie sabrá nada sobre nuestro matrimonio como nosotros. Y nadie puede realmente saber qué profundidades de amor existen entre dos personas a menos que sean esas personas. Ya lo extraño a él y a mi esposo más que a nada. Nuestra historia fue buena. Y ahora ha terminado".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co