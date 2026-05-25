Las amenazas que obligaron a Esperanza Gómez a irse del país en medio del duelo por su esposo

Recientemente se ha conocido que la actriz colombiana Esperanza Gómez atravesó momento muy difíciles a entre 2025 y 2026, pues su esposo y su madre fallecieron con poco tiempo de diferencia. Algo que ha generado indignación es que en medio del duelo, la famosa vivió una pesadilla de persecución judicial y física que la obligó a abandonar su país.

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En medio de una entrevista con La Red, la también empresaria reveló que no pudo vivir su momento de duelo ante las amenazas que empezó a recibir contra su vida y que la llevaron a tomar la decisión de irse de Colombia.



¿Qué le pasó a Esperanza Gómez?

Según relata Gómez, la vulnerabilidad de su situación atrajo a personas interesadas en los bienes materiales que su esposo le dejó. "Llegan estas aves rapiñas cuando sienten que estás desprotegido a quitarte absolutamente todo... unas mafias muy fuertes", denunció la actriz.

Esperanza Gómez detalló que todo escaló durante el funeral de su esposo, pues mientras se encontraba en la funeraria, una persona se le acercó para advertirle con detalles sobre un complot en su contra: "Esperanza, a usted le van a hacer esto, esto y esto".



Efectivamente, la actriz de contenidos para adultos detalló que fue la filtración de información confidencial dentro de su grupo cerrado la que permitió que se orquestara un ataque que incluyó el saqueo de la propiedad donde vivía su esposo en Cali, donde desconocidos derribaron la puerta para robar.



Ante el inminente riesgo contra su vida, Esperanza se vio obligada a huir de Colombia hacia los Estados Unidos entre el 9 y el 12 de noviembre, apenas unos días después del sepelio. “Ni siquiera me lo dejan llorar tranquila porque ahora tengo que tener una preocupación extra”, agregó la caldense.

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Actualmente, el caso está bajo investigación en la Fiscalía General de la Nación, y aunque no cuenta con escoltas, recibe protección de una persona con gran poder.



¿Qué le pasó al esposo de Esperanza Gómez?

La actriz recordó que hace cinco años a su esposo Ernesto le fue extirpado un tumor de 9.7 cm en su riñón izquierdo. Aunque la familia creyó haber ganado la batalla, la pandemia de COVID-19 interrumpió sus controles médicos habituales por temor al contagio en las clínicas. Este vacío en el seguimiento permitió que el cáncer hiciera una metástasis agresiva que invadió su tórax, pulmones, mandíbula y, finalmente, su cerebro.

El hombre mantenía la esperanza de llegar a marzo de 2026 para someterse a un tratamiento experimental en Rusia basado en el ADN del paciente. Estaba dispuesto a vender sus bienes, incluido un helicóptero, para costear los 500.000 dólares del procedimiento. Sin embargo, el 30 de octubre de 2025 falleció.

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Gómez señaló que los últimos días junto a su esposo fueron complicados, pues debido a la enfermedad él sufría mucho y, en algunas ocasiones, reaccionaba de manera negativa a sus cuidados. "Yo lo estaba cuidando, pero él sentía que le hacía daño. Me dolía mucho que yo ni siquiera le podía poner un dedo así porque el dolor que sentía en la piel era horrible".

La tragedia para Esperanza Gómez fue peor porque, en medio de este caos y exilio forzado, recibió otra noticia devastadora: el fallecimiento de su madre el pasado 17 de abril. Su progenitora, de más de 80 años, ya venía decayendo debido a una enfermedad crónica.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co