Regresa Cinemateca al Parque este sábado 30 de mayo: programación de películas gratuitas

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) regresa este sábado 30 de mayo con una nueva versión de Cinemateca al Parque. El evento cultural se realizará en la Plazoleta City U entre las 11:00 de la mañana y las 7:00 de la noche con una programación que cuenta con largometrajes y cortometrajes, tanto colombianos como internacionales.



La entidad que organiza Cinemateca al Parque lo describe como un "evento anual que convoca a la ciudadanía bogotana a reunirse en familia para ver cine al aire libre (...) busca promover el encuentro de la comunidad alrededor del audiovisual y llevar la experiencia de estar en la Cinemateca a los territorios, habitando y apropiando la ciudad como un escenario de diversión y entretenimiento".



Entre las películas del evento de entrada libre se encuentran la producción colombiana "El otro hijo" (2023) del director Juan Sebastián Quebrada, la cinta animada "Zootipia 2" (2025) y la película francesa "El odio" (1995).

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"La bienvenida de la temporada Cinemateca al Parque 2026 contará con la Pantalla Capital en la que los asistentes podrán vivir la experiencia de la exhibición de películas al aire libre. La programación inicia con videoteca local, un espacio dedicado a proyectar obras audiovisuales que se relacionan con Bogotá, con el cortometraje animado 'El color de los recuerdos' (2025) de Juan Pedraza y Sofía Díaz", aseguró Idartes en un comunicado. El evento se dará en la Plazoleta City U, ubicada en Calle 19 #2A -10, justo al lado de la Cinemateca de Bogotá.



Programación completa Cinemateca al Parque sábado 30 de mayo

Hora Película Sección 11:00 a.m. El color de los recuerdos Videoteca Local 11:10 a.m. Zootopia 2 Franja Infantil 01:00 p.m. Huellas de La Candelaria Sinfonías de Bacatá 01:10 p.m. El increíble castillo vagabundo Cine del Mundo 03:20 p.m. Olaya Sinfonías de Bacatá 03:30 p.m. El odio Franja Clásicos 05:00 p.m. Favor correrse atrás Colección Fílmica Nacional 05:10 p.m. El otro hijo Cine Colombiano