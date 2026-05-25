James Rodríguez habló por primera vez de su separación de Daniela Ospina: "Fue difícil"

El futbolista colombiano James Rodríguez es noticia a nivel internacional, no solo por la antesala a la Copa Mundial de la FIFA 2026, sino también por el estreno de la serie documental sobre su vida en Netflix. Los primeros capítulos de la misma dejan ver, por primera vez, cómo vivió el cucuteño algunos de los momentos más difíciles de su vida.

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La vida de Rodríguez ha sido pública en muchos aspectos más allá del deportivo, especialmente en su vida amorosa; sin embargo, el público está acostumbrado a conocer detalles de la misma desde el punto de vista externo o de cercanos al famoso. En la producción de Netflix, es el mismo James el que pone en palabras esos momentos de su vida.



¿Qué dijo James Rodríguez sobre su separación de Daniela Ospina?

Uno de los momentos más mediáticos del colombiano fue en 2017, cuando anunció su separación de la modelo Daniela Ospina, su esposa por seis años y madre de su hija Salomé. La pareja se había constituido en una de las más reconocidas a nivel mundial y este anuncio sorprendió a muchos.

James Rodríguez nunca había hablado con tantos detalles sobre su separación como lo hizo ahora, en los primeros tres capítulos de su serie documental. El futbolista detalló que el divorcio fue un momento muy difícil para él, especialmente porque implicó alejarse de su hija.



"Cuando yo estaba en el Real Madrid, llegaba de entrenar y Salo estaba en la puerta esperándome. Decía: ‘¡Papi!’. Se iba al carro y se tiraba", recordó el cucuteño y agregó que tras la separación lo más difícil para él fue llegar a una casa en la que la pequeña ya no estaba esperándolo.



"De un momento a otro, no estar ella, y estar solo, fue un cambio duro, drástico. A veces lloraba por Salo. Yo creo que fue más por Salo", expresó.

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A pesar de la separación, James Rodríguez y Daniela Ospina mantienen una relación cordial por su hija y el futbolista destacó que "yo voy a ser el padre de Salo siempre. Siempre voy a estar para ella, y con Dani acabamos bien".

En la serie documental también habló sobre este tema la mamá del futbolista, María del Pilar Rubio, quien mencionó que "eran muy jóvenes, ya tenían proyectos diferentes, sueños diferentes. Afortunadamente, Daniela ha sido una persona que siempre ha intentado y ha tratado de que Salo todos los días hable con su papá (…) Es una de mis mejores amigas".



Lo que ha dicho Daniela Ospina sobre su separación de James

Por su parte, Daniela Ospina también ha revelado detalles sobre su separación con el paso de los años. En medio de una entrevista en el podcast Sin Rodeo con Jomari, la modelo recordó que la etapa en la que se radicaron en España por el trabajo de él fue muy complicada para ella.

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La colombiana aclaró que le parece que España es un país muy bonito y le tiene cariño, pero que los comentarios que se hacían en la prensa española sobre ella la afectaron gravemente. "Amo España, pero me dieron muy duro, bueno la prensa, pero como país disfruté mucho. Me tildaron de travesti, fea, o sea, fue muy fuerte. Yo te juro que a veces recuerdo y digo: ¿yo cómo no caí en una depresión?".

Ospina recordó que había decidido vivir en España con su pequeña hija y su esposo por el trabajo de él, pero que no esperaba que el foco de la prensa local terminara siendo su apariencia física y, menos aún, de manera negativa. "Siempre he sido una mujer muy fuerte, de mucho carácter, pero lo de España es una de las cosas que más me ha marcado en la vida, sobre todo porque yo estaba muy jovencita. No lo pude asumir como lo asumiría ahora", resaltó.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co