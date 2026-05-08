Alexa Torrex, exparticipante de Yo Me Llamo, encontró su casa destruida por su expareja

A través de sus redes sociales, la cantante e imitadora Alexa Torrex, recordada por su paso por el programa Yo Me Llamo imitando a Fariana, mostró la manera en la que encontró su casa después de algunos meses de estar por fuera. Los videos publicados por la famosa muestran una destrucción total de su hogar, mensajes ofensivos y la falta de objetos de alto valor, todo esto por su exprometido.



¿Qué ocurrió?

Torrex apareció en sus historias de Instagram explicándole a sus seguidores el motivo de su ausencia en la plataforma. "Espero entiendan por qué no he estado tan activa", escribió la cantante y añadió imágenes que muestran el estado en el que encontró algunas habitaciones de su casa.

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La artista pasó unos meses fuera de su casa, debido a su participación en un nuevo reality de convivencia, lo que la llevó a estar alejada de la realidad y de su pareja Jhorman Toloza, con quien llevaba tres años de relación y se comprometió en diciembre de 2025. La pareja vivía en una gran casa que habían adquirido como parte de esta nueva etapa en su vida.

Sin embargo, la relación entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza terminó mientras la cantante se encontraba participando en el programa, pues se vio involucrada con otro participante y Toloza reaccionó molesto. El hombre registró incluso en sus redes sociales el proceso de mudanza que emprendió, sacando sus cosas de la casa que compartían.



Por su parte, cuando Torrex regresó a la realidad y a su casa, mostró el estado en el que la encontró. Además de la suciedad y falta de electrodomésticos, la famosa encontró mensajes escritos en paredes, tableros y hasta en los muebles que le dejó. "Ramera ... Felicidades, te ganaste a Colombia, pero me perdiste a mí", se leía en diferentes lugares de la casa.



Foto: @alexatorrexcontreras

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"Tranquilos que de esta salimos, ustedes saben lo fuerte que soy, mi vida ya no es la misma de antes, vendrán cosas mejores", escribió la mujer en la descripción de un video que publicó en sus redes sociales y agregó que tomó las respectivas acciones legales por estos actos y le puso una orden de alejamiento.

A través de un live en TikTok, la artista dio más detalles. "Yo no entiendo qué es lo que hay regado por todo el apartamento, si es sangre, algún menjurje u orines. Cosas de maquillaje, todo está destruido ... Fui a Fiscalía muy relajada, me decían qué te hizo y yo les decía: 'no me ha pegado, yo creo que no es violencia'. Me mandaron a un psicólogo que me dijo que eso era violencia intrafamiliar, de género. Esa era la persona con la que yo me iba a casar".



Lo que dice Jhorman Toloza

Por su parte, Jhorman Toloza respondió sobre estos actos a través de un mensaje de WhatsApp a un periodista del podcast 'Qué tóxicos show'. "Solo diré que nada se dañó y que sí le metí actitud, pero seguramente con dos horas de pañitos húmedos todo volverá a su lugar. Fueron detallitos y mensajitos que enamoran".

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Además, el hombre también aseguró en sus redes sociales que teme por su vida. "Si me llega a pasar algo fueron los papás que me mataron, así se los digo (...) Ojalá me tiren todos los familiares (...) háganle, muchachos, tírenme, no pasa nada, que yo me aguanto lo que sea, pero a ustedes no les pasó ni una. Ya fueron tres años de humillaciones".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co