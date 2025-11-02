Premios Macondo 2025: lista completa de ganadores a lo mejor del cine colombiano

Publicidad
Este domingo 2 de noviembre se llevó a cabo la 13.ª edición de los Premios Macondo, que entrega la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas (ACACC), con los que reconocen lo mejor del cine nacional.
La gala de premiación de los Premios Macondo 2025 se realizó en el Teatro Metropolitanos de Medellín, departamento de Antioquia. Las actrices Carolina Gómez y Paola Turbay, y el actor Christian Tappan, fueron los encargados de presentar el evento, que se transmitió en vivo por el canal TNT, la plataforma de streaming HBO Max y los ocho canales regionales de Colombia. Asimismo, contó con un espacio especial por ditu, plataforma de Caracol Televisión.
La película “Estimados Señores”, dirigida por Patricia Castañeda y protagonizada por Julieth Restrepo, lideraba el número de nominaciones en la versión de este año. Por su parte, el documental “La salsa vive”, del director Juan Carvajal, era otra de las cintas más nominadas de su género. Ambos proyectos contaron con el apoyo de Caracol Televisión.
Mejor largometraje de ficción PENDIENTE
Estimados señores - El Circo Film, Ágora Films
Malta - Perro de Monte
La ciénaga entre el mar y la tierra - Mago Films S.A.S
Uno, entre el oro y la muerte - Clover Studios
Mejor largometraje documental PENDIENTE
La salsa vive - 64A Films S.A.S.
El pantera - Planeador Films
Alma del desierto - Guerrero Films
Choibá la danza de la ballena yubarta - Canoa Films, Ruge Films
Mejor largometraje iberoamericano: Aún estoy aquí - Brasil
Mejor cortometraje de animación PENDIENTE
Ocaso - Sugarmind Films & Arts
Cuerpo de esta sombra - Stefany Jaramillo Pinto
Quebranto - Issabella Rozo González
Tapir memories - Pedro Nel Cabrera Vanegas
Mejor cortometraje de ficción PENDIENTE
Un día de mayo - Rara Cine
Malicia - La Montaña Cine
Nea - Códigos Global
Un pájaro voló - BØlier Films
Mejor cortometraje documental PENDIENTE
Pirsas - Jaime E. Manrique / Angelica María Torres
Estamos en el mapa - Resonancias producciones
Tierra encima - Vuelco
Bandera roja - RTVCPlay / Guerrero Films
Mejor dirección PENDIENTE
Camila Beltrán - Mi bestia
Natalia Santa - Malta
Jorge Forero - Matrioshka
Patricia Castañeda - Estimados señores
MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL