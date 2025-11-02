Premios Macondo 2025: lista completa de ganadores a lo mejor del cine colombiano

Este domingo 2 de noviembre se llevó a cabo la 13.ª edición de los Premios Macondo, que entrega la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas (ACACC), con los que reconocen lo mejor del cine nacional.

La gala de premiación de los Premios Macondo 2025 se realizó en el Teatro Metropolitanos de Medellín, departamento de Antioquia. Las actrices Carolina Gómez y Paola Turbay, y el actor Christian Tappan, fueron los encargados de presentar el evento, que se transmitió en vivo por el canal TNT, la plataforma de streaming HBO Max y los ocho canales regionales de Colombia. Asimismo, contó con un espacio especial por ditu, plataforma de Caracol Televisión.

La película “Estimados Señores”, dirigida por Patricia Castañeda y protagonizada por Julieth Restrepo, lideraba el número de nominaciones en la versión de este año. Por su parte, el documental “La salsa vive”, del director Juan Carvajal, era otra de las cintas más nominadas de su género. Ambos proyectos contaron con el apoyo de Caracol Televisión.



Premios Macondo 2025: lista completa de ganadores

Mejor largometraje de ficción PENDIENTE



Estimados señores - El Circo Film, Ágora Films

Malta - Perro de Monte

La ciénaga entre el mar y la tierra - Mago Films S.A.S

Uno, entre el oro y la muerte - Clover Studios

Mejor largometraje documental PENDIENTE

La salsa vive - 64A Films S.A.S.

El pantera - Planeador Films

Alma del desierto - Guerrero Films

Choibá la danza de la ballena yubarta - Canoa Films, Ruge Films

Mejor largometraje iberoamericano: Aún estoy aquí - Brasil

Mejor cortometraje de animación PENDIENTE

Ocaso - Sugarmind Films & Arts

Cuerpo de esta sombra - Stefany Jaramillo Pinto

Quebranto - Issabella Rozo González

Tapir memories - Pedro Nel Cabrera Vanegas

Mejor cortometraje de ficción PENDIENTE

Un día de mayo - Rara Cine

Malicia - La Montaña Cine

Nea - Códigos Global

Un pájaro voló - BØlier Films

Mejor cortometraje documental PENDIENTE

Pirsas - Jaime E. Manrique / Angelica María Torres

Estamos en el mapa - Resonancias producciones

Tierra encima - Vuelco

Bandera roja - RTVCPlay / Guerrero Films

Mejor dirección PENDIENTE

Camila Beltrán - Mi bestia

Natalia Santa - Malta

Jorge Forero - Matrioshka

Patricia Castañeda - Estimados señores

Mejor guion : empate entre Natalia Santa (Malta) y Patricia Castañeda (Estimados señores)

: empate entre Natalia Santa (Malta) y Patricia Castañeda (Estimados señores) Mejor actor protagónico : Manolo Cruz Urrego - La ciénaga entre el mar y la tierra

: Manolo Cruz Urrego - La ciénaga entre el mar y la tierra Mejor actriz protagónica : Vicky Hernández - La ciénaga entre el mar y la tierra

: Vicky Hernández - La ciénaga entre el mar y la tierra Mejor actor de reparto : Emmanuel Restrepo - Malta

: Emmanuel Restrepo - Malta Mejor actriz de reparto : Paula Castaño - Estimados señores

: Paula Castaño - Estimados señores Mejor dirección de fotografía : Sergio Garcia Moreno - Estimados señores

: Sergio Garcia Moreno - Estimados señores Mejor sonido (Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido): César Salazar / Felipe Rayo / Charles Brownley / Enrique Larreal / Carlos Segovia - La salsa vive

(Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido): César Salazar / Felipe Rayo / Charles Brownley / Enrique Larreal / Carlos Segovia - La salsa vive Mejor canción original : Gustavo García - El pantera

: Gustavo García - El pantera Mejor música original : empate entre Maria Linares (Matrioshka) y Felipe Tellez (Estimados señores)

: empate entre Maria Linares (Matrioshka) y Felipe Tellez (Estimados señores) Mejor diseño de vestuario : Carmen Latorre - Estimados señores

: Carmen Latorre - Estimados señores Mejor maquillaje : Yenny Zuluaga - Estimados señores

: Yenny Zuluaga - Estimados señores Mejor diseño de producción : Diana Trujillo / Victoria Giordanelli - Estimados señores

: Diana Trujillo / Victoria Giordanelli - Estimados señores Mejores vfx : Roberto Montoya - La niña y el cazador

: Roberto Montoya - La niña y el cazador Mejor montaje : María Clara García - La salsa vive

: María Clara García - La salsa vive Premio del Público (elegido a través de ditu): Uno, entre el oro y la muerte

(elegido a través de ditu): Uno, entre el oro y la muerte Premio a los Oficios del Cine: Rito Alberto Torres

