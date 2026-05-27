Arrestan a youtuber acusado de manipular pruebas con IA contra el actor Kim Soo-hyun

Las autoridades de Corea del Sur arrestaron a un youtuber acusado de utilizar inteligencia artificial para difamar al reconocido actor surcoreano Kim Soo-hyun, en medio de un escándalo que impactó la carrera pública de la estrella y sacudió a la industria del entretenimiento del país asiático.



El detenido fue identificado como Kim Se-ui, creador y administrador del canal de YouTube Hover Lab, señalado por la policía y la fiscalía de supuestamente manipular pruebas para sostener acusaciones falsas contra el actor.

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Según la investigación, el youtuber habría difundido contenido alterado para asegurar que Kim Soo-hyun mantenía una relación sentimental con la actriz Kim Sae-ron cuando ella aún era menor de edad, afirmaciones que el intérprete siempre negó.



Tribunal emitió orden de captura contra el youtuber

El Tribunal del Distrito Central de Seúl emitió el martes una orden de arresto contra Kim Se-ui. De acuerdo con las autoridades judiciales, existía preocupación de que el sospechoso pudiera destruir pruebas o intentar darse a la fuga mientras avanzaban las investigaciones.

La noticia provocó una fuerte reacción en Corea del Sur, donde el caso se convirtió durante meses en uno de los temas más comentados tanto en redes sociales como en medios de comunicación.



En declaraciones entregadas a periodistas antes de conocerse la decisión judicial, el youtuber rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que la orden de detención “ni siquiera recogía adecuadamente los hechos básicos”.



Además, anunció que presentaría denuncias contra los investigadores encargados del caso. “Presentaré denuncias contra la policía y los fiscales que solicitaron mi arresto”, afirmó ante los medios.

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¿Cómo usó la IA?

Según las autoridades surcoreanas, parte de las pruebas difundidas por el canal Hover Lab habrían sido manipuladas mediante herramientas de inteligencia artificial.

La policía sostiene que una grabación de voz atribuida a la actriz Kim Sae-ron, difundida meses después de su muerte, fue generada con IA. En el audio se escucharía supuestamente a la actriz afirmar que mantuvo una relación con Kim Soo-hyun desde la época escolar.

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Los investigadores también aseguran que el youtuber alteró capturas de pantalla de mensajes de texto enviados desde el teléfono de la actriz para aparentar que existía comunicación sentimental entre ambos.

Hover Lab, canal que cuenta con cerca de un millón de suscriptores, es considerado polémico en Corea del Sur por publicar frecuentemente contenidos sobre entretenimiento, política y rumores relacionados con celebridades.

¿Quién es Kim Soo-hyun?

Kim Soo-hyun es uno de los actores más reconocidos de Corea del Sur y una de las figuras más influyentes del entretenimiento asiático. Alcanzó fama internacional gracias a su participación en exitosas producciones televisivas como el drama Dream High, la popular serie My Love from the Star y It’s Okay to Not Be Okay, títulos que impulsaron su reconocimiento fuera de Corea del Sur.

El actor también protagonizó Moon Embracing the Sun y Queen of Tears, producciones que registraron altos niveles de audiencia y consolidaron su carrera como una de las estrellas más importantes de la televisión coreana.

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Gracias a la popularidad de estas series, Kim Soo-hyun se convirtió además en imagen de múltiples campañas publicitarias y en una figura ampliamente seguida tanto en Asia como en otros mercados internacionales.

El escándalo que afectó la carrera del actor Kim Soo-hyun

Las acusaciones contra Kim Soo-hyun comenzaron a circular poco después de la muerte de la actriz Kim Sae-ron, quien falleció por suicidio a los 24 años.

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La controversia generó un fuerte impacto sobre la imagen pública del actor, una de las figuras más reconocidas de la televisión surcoreana e internacionalmente al ser el protagonista de exitosas producciones de plataformas como Netflix. También es ampliamente conocido por protagonizar campañas publicitarias en el país.

De acuerdo con un informe policial citado por el medio JoongAng Ilbo, las acusaciones difundidas por Hover Lab “destruyeron la base social de Kim Soo-hyun y sus actividades económicas en todos los ámbitos, y arruinaron las bases de su supervivencia profesional”.

Las autoridades agregaron además que el actor “sigue recibiendo tratamiento psiquiátrico” debido a las consecuencias emocionales derivadas del escándalo.

Tras el arresto del youtuber, la agencia de Kim Soo-hyun emitió un comunicado en el que aseguró que las investigaciones confirmaron que las acusaciones carecían de fundamento.

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“La investigación confirmó que todas las sospechas y pruebas presentadas por Hover Lab contra Kim Soo-hyun eran infundadas”, señaló la representación del actor.

Asimismo, la agencia expresó agradecimiento hacia los seguidores que respaldaron al artista durante el proceso judicial y mediático.

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El comunicado también recordó una rueda de prensa realizada por Kim Soo-hyun en marzo de 2025, considerada una de las pocas apariciones públicas del actor desde el inicio de la controversia.

En aquella comparecencia, el intérprete reconoció que mantuvo una relación con Kim Sae-ron durante aproximadamente un año, aunque aseguró que ocurrió cuando ella ya era adulta.

“No puedo admitir algo que no hice”, declaró entonces.

La agencia retomó además otra frase pronunciada por el actor durante esa conferencia: “No les pediré que me crean. Sin duda, lo demostraré”.

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“El último año lo he dedicado exclusivamente a cumplir esa promesa”, agregó el comunicado emitido tras la captura del youtuber.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co