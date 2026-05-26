Karol G brilló en la ceremonia de los AMAs: se presentó y recibió premio a la excelencia

La noche del 25 de mayo estuvo llena de aplausos para Carolina Giraldo, más conocida como Karol G, en medio de su paso por la ceremonia de los American Music Awards 2026. La colombiana estuvo en el evento para encender el escenario con una presentación música, pero además recibió dos importantes reconocimientos.



Así fue la noche de Karol G en los AMAs

Los aplausos los empezó a recibir desde su entrada al evento en la alfombra roja, donde generó impacto con un arriesgado vestido de dos piezas de la modista de alta costura Nalia Fedner. El atuendo era en color negro y estaba conformado por un top en red o malla que dejaba ver su bikini triangular del mismo tono y una imponente falda tipo globo que llegaba hasta el suelo.

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El atuendo fue complementado con accesorios como aretes en color turquesa, un maquillaje en tonos oscuros y su cabello suelto con efecto húmedo.

Karol G iba a la ceremonia de los AMAs como parte de los espectáculos que se apreciarían en la noche. En su caso particular, la paisa se presentaría sobre el escenario del MGM Grand Garden Arena en Las Vegas con su canción 'Ivonny Bonita'. Pero también para recibir un importante reconocimiento, el Premio a la Excelencia como Artista Internacional en los American Music Awards.



Días atrás los productores de los AMAs habían revelado en un comunicado que Karol G fue seleccionada este año para recibir este reconocimiento porque "a través de su autenticidad, sus logros pioneros y su poderosa conexión con los fans de todo el mundo ha contribuido a llevar la música latina a alturas sin precedentes". Cabe resaltar que a lo largo de la historia, este premio lo han recibido personalidades como Michael Jackson, Rod Stewart, Aerosmith, Beyoncé y Withney Houston.



Primero fue el show musical. Karol G encendió el escenario, ahora luciendo un conjunto de dos piezas de cuentas plateadas, compuesto por un top asimétrico de un solo hombro y una minifalda de malla brillante, con el que interpretó ante el público de Las Vegas uno de sus temas del álbum 'Tropicoqueta'.

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Tras la presentación de la colombiana, John Legend subió al escenario y anunció la entrega del Premio a la Excelencia como Artista Internacional para la misma mujer que se acababa de bajar del escenario. Karol G recibió el premio de manos del artista y le expresó su admiración.

"Qué honor, John, que tú me entregues este premio… esto será una leyenda en mi carrera" y luego procedió a dar un emocionante discurso: "Quiero decir, más que nada, que esta carrera me ha dado lo más importante en mi vida: propósito. Puedo decir cosas en mis canciones que se convierten en una voz para muchas personas, un lugar de sanación, un lugar seguro. Creo que mi vida tiene sentido gracias a mi música".

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Giraldo se disponía a bajarse del escenario tras recibir la ovación del público, pero en ese momento John Legend la detuvo para informarle que eso no era todo. El estadounidense le entregó también a Karol G el premio a mejor álbum latino, categoria que ganó la paisa con 'Tropicoqueta', algo que sorprendió en vivo a la colombiana, quien nuevamente agradeció a sus fans.

Además de esa categoría, Karol también estaba nominada en la de mejor artista femenina latina y mejor canción latina por 'Latina Foreva'. A pesar de no ganar esas categorías, medios internacionales resaltaron a la paisa como la artista más destacada de la noche de premiación en Las Vegas.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co