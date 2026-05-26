Famosa cantante mexicana recordó el día que cantó para Pablo Escobar sin saberlo

En el mundo del espectáculo muchos cantantes tienen que lidiar con todo tipo de seguidores, algunos de ellos hasta peligrosos. Eso fue lo que le pasó a Lucía Méndez, una reconocida actriz, cantante y empresaria mexicana de la década de los 70 que recordó el día en el que se encontró cara a cara con Pablo Escobar.

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En medio de una entrevista, Méndez recordó el día en el que un empresario la contrató para cantar en un evento en Colombia, la oferta fue tan atractiva que ella aceptó. La gran sorpresa llegó el día del evento, cuando notó que en el público estaba el narcotraficante colombiano y le confirmaron que había sido él quien la contrató.



¿Cómo ocurrieron los hechos?

La anécdota con el líder del Cártel de Medellín comenzó con una contratación que parecía rutinaria. Según relató la propia actriz, un grupo de personas contactó a su madre y mánager, la señora Marta, para un concierto exclusivo en Medellín, Colombia. Los organizadores ofrecieron todas las facilidades: "No tiene que traer nada de producción, le ponemos todos nosotros".

Ante la buena oferta, la cantante y su madre llegaron a Colombia cuatro días antes para ensayar. El día del evento, Lucía notó que el público era reducido, apenas unas 100 personas, lo que le hizo pensar que se trataba de un evento privado muy selecto. Durante su actuación, un hombre "llenito" vestido con un traje Armani muy elegante llamó su atención, pues seguía cada uno de sus movimientos con la mirada y respondía a todas sus interacciones desde el escenario.



La realidad la golpeó en medio de su cambio de vestuario, cuando su mamá, visiblemente alterada, entró al camerino para advertirle: "¿Sabes quién está sentado allí enfrente? Pablo Escobar, él fue el que te trajo con engaños". La revelación fue un golpe de adrenalina pura para la cantante.



Lucía describió que en ese momento sintió "que se me iba la vida, fue un choque de adrenalina, hasta la respiración y todo mal". Sin embargo, la mexicana intento mantener la compostura y continuó el show sin contratiempos hasta el final. Pero la angustia se intensificó al terminar la función, cuando un guardaespaldas tocó a la puerta del camerino para informar que Escobar quería saludarlas personalmente.

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Pablo Escobar entró al camerino con una actitud respetuosa pero imponente. Se dirigió a la señora Marta y confesó que Lucía era su "amor platónico", mencionando que admiraba profundamente sus novelas y su belleza. Lucía permanecía en un silencio absoluto, mientras su madre tomó el control de la situación.

Según el relato de la artista, su madre incluso conmovió al narcotraficante colombiano al decirle: "Acércate a Dios, Pablo". Ante la valentía y fuerza de la mujer, Pablo Escobar las sorprendió con una promesa. "Usted tiene un amigo en el mundo. Quien le haga daño, cualquier problema que usted tenga, este es el teléfono... en cuanto usted me diga lo que necesite, yo inmediatamente se lo resuelvo". Escobar incluso ofreció su avión privado para regresarlas a México, oferta que la madre de Lucía rechazó educadamente.

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Tras despedirse de Lucía con un halago sobre su belleza, el narcotraficante se retiró, dejando a las dos mujeres solas. En ese momento la señora Marta se encerró en el baño a llorar desconsoladamente, confesando que creía que Escobar se llevaría a su hija y que no lograrían salir de allí. Al día siguiente, tal como lo prometió el criminal, su gente las escoltó al aeropuerto con flores y un recordatorio de la amistad del "Señor Escobar".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co