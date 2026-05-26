En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE
ENCUESTA INVAMER
YULIXA TOLOZA
LUIS ALFONSO
CLUB EL NOGAL
GIRO DE ITALIA, EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Murió la leyenda del Jazz Sonny Rollins a los 95 años: el coloso del saxofón

Murió la leyenda del Jazz Sonny Rollins a los 95 años: el coloso del saxofón

La muerte de la leyenda del Jazz Sonny Rollins fue informada por su familia este lunes. El artista colaboró con otras grande leyendas de la música.

Por: EFE
Actualizado: 26 de may, 2026
Comparta en:
Editado por: Mateo Medina Escobar
Murió la leyenda del Jazz Sonny Rollins a los 95 años: el coloso del saxofón
La causa de muerte de Sonny Rollins no fue revelada.
Patrick Hertzog/Jewel Samad/AFP

La leyenda del jazz Sonny Rollins falleció este lunes a la edad de 95 años en su residencia de Woodstock (NY, Estados Unidos), según informó en un comunicado su publicista Terri Hinte, aunque no precisó la causa de la muerte.

Conocido como el 'Coloso del saxofón', Rollins desarrolló una carrera en el jazz que abarcó varias décadas y tuvo su periodo más productivo en los cincuenta, cuando acompañó a maestros del género como Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, Max Roach y Miles Davis, además de grabar su serie más importante de álbumes como líder de la formación.

¿Quién era Sonny Rollins?

Rollins, quien nació en Harlem (NY) el 7 de septiembre de 1930, fue el menor de tres hijos de una pareja de migrantes de las Islas Vírgenes. Su inicio en el jazz fue primero como pianista y luego con el saxofón.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El sonido que lo caracterizó fue descrito como de "un tono con un vibrato ligero", además, sus notas llenas fueron comparadas con las del tradicional Coleman Hawkins, el primer gran saxofonista tenor del jazz.

Últimas Noticias

Festival Cordillera confirma a Sean Paul como el primer artista invitado de su quinta edición
ENTRETENIMIENTO

Festival Cordillera confirma a Sean Paul como el primer artista invitado de su quinta edición

Alejandro Marcovich
ENTRETENIMIENTO

Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, en coma tras sufrir derrame cerebral

La librería del Congreso de los Estados Unidos incluyó en el Registro Nacional de Grabaciones en 2017 el álbum 'Sonny Rollins With the Modern Jazz Quartet, Moving Out, Work Time, Sonny Rollins Plus 4 and Tenor Madness', afirmando que "para el saxofonista Sonny Rollins, la grabación del Coloso del Saxofón no parecía muy diferente a sus álbumes anteriores. Pero para los aficionados al jazz, se convertiría en uno de los álbumes más emblemáticos de su carrera".

"La música que toco es muy grande para ser clasificada en cualquier estilo. Cada vez que tomo el saxo, quiero escuchar algo fresco", expresó Rollins en una entrevista en 2002. Entre sus colaboraciones artísticas también se destacan las que hizo con Don Cherry, Coleman Hawkins, Ron Carter, Herbie Hancock y Elvin Jones. Adicionalmente, fue el compositor de la banda sonora de la película británica 'Alfie' de 1996.

En el comunicado Hinte incluyó una frase del músico de 2009: "Creo que cuando la vida de una persona creativa llega a su fin, esta continúa en la siguiente existencia. Soy de los que creen que esta vida no lo es todo. Una persona espiritual no piensa así".

Publicidad

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Famosos muertos

Trayectorias de famosos

Música

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad